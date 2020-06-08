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Ankara Haberleri: Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi

ANKARA HABERLERİ

Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi

Sedat CENİKLİ
08.06.2020 - 03:26 |Son Güncelleme :

ÇANKAYA’nın Beytepe Mahallesi sakinleri, İhsan Doğramacı Bulvarı ile 1812. Sokak ve çevresinde her akşam yaşananlardan şikâyetçi.

Sedat CENİKLİ

Kenti kuşbakışı gören tepeye gün batımı ile birlikte araçlarını park eden, güneşin batışını seyrederken bir yandan da yüksek sesle müzik dinleyen ve içki içenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Mahalle sakinleri, şikâyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) iletti. Bölgede asayişin sağlanması için kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını talep eden mahalle sakinlerinin CİMER’e yaptıkları şikâyette özetle şunlar kaydedildi:

Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi


SOKAKTA YÜRÜMEK TEHLİKELİ

“Akşam saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar manzara eşliğinde içki âlemi yapıp toplum ahlakına aykırı davranışları kamusal alanda sergiliyorlar. Akşamın ilerleyen saatlerinde Beytepe Çocuk Parkı, 1800. Cadde, 1799. Sokak, 1810. Sokak ve Umut Sokak mevkilerinde ilerleyip, araçlarını boş inşaatlara park ederek tüm mahallenin huzur ve sükununu bozuyorlar. Ara sokaklarda ne ile karşılaşacağımızı bilemediğimiz için sokaklarda yürümek tehlikeli hale geldi.

Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi

POLİS GİDİNCE GERİ GELİYORLAR

ALO 155’e yaptığımız ihbarların ardından gelen polis ekipleri anında müdahale edip, bölgeyi kısa sürede boşaltıyor. Ancak ekiplerin olay yerini terk etmesinin ardından tekrar geliyorlar. Bekçi arkadaşlar uyarıyorlar ama yaya oldukları için geri dönene kadar sokaklar tekrar araç doluyor. Sabah uyandığımızda ise yol kenarları, çocuk yuvası ve parklarımızın çevresi içki şişeleri, ahlaka uygun olmayan eylemlerinden kalma çöplerle doluyor. Çevre kirliliğine de sebep oluyorlar. O nedenle kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üretilmesini; denetimlerin sıklaştırılmasını, ara sokaklara sürekli polis ekibi konuşlandırılmasını istiyoruz.”

Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi

Vatandaşlar, araçların park etmesini engellemek için yol kenarlarına taş ve beton parçaları dizerek önlem aşmaya da çalışıyor ama nafile.

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2020 tarihinde saat 03 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi haberi güncellenecektir.

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