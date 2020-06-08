Tepenin ziyaretçileri mahalleliyi isyan ettirdi

Kenti kuşbakışı gören tepeye gün batımı ile birlikte araçlarını park eden, güneşin batışını seyrederken bir yandan da yüksek sesle müzik dinleyen ve içki içenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Mahalle sakinleri, şikâyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) iletti. Bölgede asayişin sağlanması için kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını talep eden mahalle sakinlerinin CİMER’e yaptıkları şikâyette özetle şunlar kaydedildi:



SOKAKTA YÜRÜMEK TEHLİKELİ

“Akşam saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar manzara eşliğinde içki âlemi yapıp toplum ahlakına aykırı davranışları kamusal alanda sergiliyorlar. Akşamın ilerleyen saatlerinde Beytepe Çocuk Parkı, 1800. Cadde, 1799. Sokak, 1810. Sokak ve Umut Sokak mevkilerinde ilerleyip, araçlarını boş inşaatlara park ederek tüm mahallenin huzur ve sükununu bozuyorlar. Ara sokaklarda ne ile karşılaşacağımızı bilemediğimiz için sokaklarda yürümek tehlikeli hale geldi.

POLİS GİDİNCE GERİ GELİYORLAR

ALO 155’e yaptığımız ihbarların ardından gelen polis ekipleri anında müdahale edip, bölgeyi kısa sürede boşaltıyor. Ancak ekiplerin olay yerini terk etmesinin ardından tekrar geliyorlar. Bekçi arkadaşlar uyarıyorlar ama yaya oldukları için geri dönene kadar sokaklar tekrar araç doluyor. Sabah uyandığımızda ise yol kenarları, çocuk yuvası ve parklarımızın çevresi içki şişeleri, ahlaka uygun olmayan eylemlerinden kalma çöplerle doluyor. Çevre kirliliğine de sebep oluyorlar. O nedenle kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üretilmesini; denetimlerin sıklaştırılmasını, ara sokaklara sürekli polis ekibi konuşlandırılmasını istiyoruz.”

Vatandaşlar, araçların park etmesini engellemek için yol kenarlarına taş ve beton parçaları dizerek önlem aşmaya da çalışıyor ama nafile.