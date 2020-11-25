Tepe devriyesi sıkı denetimde

Çankaya’da, gün batımını izlemeye gelenlerin ‘Bilkent seyir tepesi’ olarak adlandırdığı İhsan Doğramacı Bulvarı ile çevresindeki asayiş uygulamaları ve denetimleri arttırıldı. Boş alanlara park edilen araçlarda gece geç saatlere kadar içki içildiği ve yüksek sesle müzik dinlendiği şikâyetleri üzerine daha önce bölgede çalışma yürüterek, yol kenarlarına beton bariyerler yerleştiren Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından denetimler de sıklaştırıldı. Yol kenarlarına araç parklarını engellemek için ilave bariyerler konuldu.

YAYA VE OTO EKİPLER UYARIYOR

Diğer yandan yaya ve oto polis ekiplerince, gündüz olduğu gibi akşam saatlerinde de devriye atılmaya devam ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikâyetlerine konu olan olayların yaşanmaması için yaya gezen polis ve bekçiler GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıyor. Trafik ve diğer oto ekipler de bölgede araç parkının yasak olduğu konusunda sürücüleri uyarıyor.

ÇÖP TEMİZLENDİ YAZILAR SİLİNDİ

Ayrıca Çankaya Belediyesi tarafından bölgede çevre temizliği de yapıldı. Yol kenarlarına bırakılan çöpler kaldırıldı, beton bariyerler üzerindeki sprey boyayla yazılan yazılar silindi.

Hürriyet Ankara, 18 Kasım’da ‘Tepede tekerrür’ manşetiyle vatandaşların şikâyetlerini gündeme taşımıştı.