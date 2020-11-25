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Ankara Haberleri: Tepe devriyesi sıkı denetimde

ANKARA HABERLERİ

Tepe devriyesi sıkı denetimde

Sedat CENİKLİ
25.11.2020 - 01:07 |Son Güncelleme :

Şikâyetlerin Hürriyet Ankara’da yer almasının ardından, Çankaya’da ‘Bilkent seyir tepesi’ olarak bilinen bölgede asayiş uygulamaları ve denetimleri arttırıldı. Yol kenarlarına araç parklarını engellemek için ilave bariyerler konuldu.

Sedat CENİKLİ

Çankaya’da, gün batımını izlemeye gelenlerin ‘Bilkent seyir tepesi’ olarak adlandırdığı İhsan Doğramacı Bulvarı ile çevresindeki asayiş uygulamaları ve denetimleri arttırıldı. Boş alanlara park edilen araçlarda gece geç saatlere kadar içki içildiği ve yüksek sesle müzik dinlendiği şikâyetleri üzerine daha önce bölgede çalışma yürüterek, yol kenarlarına beton bariyerler yerleştiren Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından denetimler de sıklaştırıldı. Yol kenarlarına araç parklarını engellemek için ilave bariyerler konuldu.

Tepe devriyesi sıkı denetimde

YAYA VE OTO EKİPLER UYARIYOR

Diğer yandan yaya ve oto polis ekiplerince, gündüz olduğu gibi akşam saatlerinde de devriye atılmaya devam ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikâyetlerine konu olan olayların yaşanmaması için yaya gezen polis ve bekçiler GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıyor. Trafik ve diğer oto ekipler de bölgede araç parkının yasak olduğu konusunda sürücüleri uyarıyor.

ÇÖP TEMİZLENDİ YAZILAR SİLİNDİ

Ayrıca Çankaya Belediyesi tarafından bölgede çevre temizliği de yapıldı. Yol kenarlarına bırakılan çöpler kaldırıldı, beton bariyerler üzerindeki sprey boyayla yazılan yazılar silindi.

Tepe devriyesi sıkı denetimde

Hürriyet Ankara, 18 Kasım’da ‘Tepede tekerrür’ manşetiyle vatandaşların şikâyetlerini gündeme taşımıştı.

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tepe devriyesi sıkı denetimde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Kasım 2020 tarihinde saat 01 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tepe devriyesi sıkı denetimde haberi güncellenecektir.

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