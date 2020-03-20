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Ankara Haberleri: Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

ANKARA HABERLERİ

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

Murat YILMAZ
20.03.2020 - 23:08 |Son Güncelleme :

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitime verilen zorunlu ara sonrası okulun ilk günü ilk teneffüsün 40 dakika olacağı sözüne birçok ilin yanı sıra Ankara’daki ilçeler de meşhur yöresel ürünleriyle destek verdi.

Murat YILMAZ

Okullar açıldığında 81 ildeki 81 okula; Mamak Belediyesi Ankara simidi, Çubuk Belediyesi turşu, Beypazarı Belediyesi havuç, Kahramankazan Belediyesi bal gönderecek. Kızılcahamam’daki öğrencilere ise belediye soda ile kek, Güdül’deki öğrencilere de yine belediye Güdül simidi ikram edecek. Belediye başkanlarının okullar açıldığında öğrencilere verdikleri sözler şöyle:

81 OKULA ANKARA SİMİDİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “40 dakikalık teneffüs, enfes lezzeti olan Ankara simidi olmadan olmaz. Sayın Bakan’ım Ziya Selçuk, biz de geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel Ankara’mızdan, Başkent’imizden Ankara simidini ikram etmek isteriz. 81 ilden 81 okula Ankara simidi bizden.”

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

KAHRAMANKAZAN BALI SÖZÜ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “40 dakikalık teneffüs, Kahramankazan’ımızın her derde deva meşhur balı olmadan olmaz. Sayın Bakan’ım Ziya Selçuk biz de çocuklarımıza arıcılığın başkenti Kahramankazan’ımızın meşhur balını ikram edeceğiz. 81 ilden 81 okulumuza Kahramankazan balı bizden.”

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

TURŞUNUN ANA VATANINDAN

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: “40 dakikalık teneffüs, bağışıklığı güçlendirmek için bir fırsat, tabi ki turşusuz olmaz sıkılmış pazular. Sayın Bakan’ım Ziya Selçuk, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün turşunun ana vatanı Çubuk ilçemizden şifa kaynağı Çubuk Turşusu ile karşılamak isteriz. 81 ilden 81 okula turşular bizden.”

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

BEYPAZARI HAVUCU BİZDEN

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan: Sayın Bakan’ım Ziya Selçuk. 40 dakikalık uzun teneffüste vitamin kaynağı Beypazarı havucu öğrencilerimizin bağışıklığını güçlendirmek için güzel bir fırsat, 81 ilden 81 okula Beypazarı havucu bizden. 81 ildeki 81 okulumuzun listesini bekliyoruz.”

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

KIZILCAHAMAM’DAN MADEN SUYU

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: “Sevgili öğrencilerimiz; Bakan’ımız Ziya Selçuk’un başlattığı bu güzelliğe biz de Kızılcahamam maden suyu ve kek ikramı ile katılıyoruz. Okulların açıldığı gün, ilk teneffüste ilçemizde öğrenim gören 3800 öğrencimize Kızılcahamam C-Plus Maden Suyu ve kekleri bizden.”

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

SİMİTLER MUZAFFER AMCANIZDAN

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın: “40 dakikalık uzun teneffüste simitler Muzaffer amcanızdan. Sayın Bakan’ım Ziya Selçuk, ilçemizde eğitim gören çocuklarımızın okula döndükleri ilk gün organik üzüm pekmezi ile eşsiz lezzete bürünen Güdül simidiyle karşılamak istiyoruz.”

Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mart 2020 tarihinde saat 23 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teneffüs sözüne Ankara’dan da destek haberi güncellenecektir.

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