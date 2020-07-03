Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Tıp Fakültesi Müzesi, düzenlenen törenle açıldı. Üniversitenin 75. Yıl Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törende, fakültenin kurucularından Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein'in Anadolu'yu dolaştığı yıllara ait fotoğraflardan oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Tıp Fakültesi’nin 75'inci yılını Ankara Tıp Müzesi ile taçlandırdıklarını belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şu bilgileri verdi:

AÜ’NÜN DEĞERLERİNİ GÖREBİLİRİZ

“Müzemizde Ankara Tıp'ın köklülüğünü, geleneklerini, tarihini ve değerlerini görebiliriz. Sanıyorum ki bu, gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli eserlerden biri olacak. Ankara Tıp'ın ruhunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vardır, çünkü Ankara Üniversitesi cumhuriyetin kurulan ilk üniversitesidir." AÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik de müzenin bir yıl süren inşaat çalışmasının ardından 40 gün önce tamamlandığını ve sergilenen eserlerin 40 günde hazırlandığını dile getirdi.

Müzede AÜ Tıp Fakültesi Mecmuası'nın ilk ve tüm sayıları, Gazete Ankara'nın ilk ve tüm sayıları ile hocaların çıkardığı bütün kitaplar yer alıyor.

Çok sayıda objenin toplandığı müzede geniş bir koleksiyon bulunuyor.

Müzede, ‘anatomide diseksiyon alanı’, ‘patolojide izlem ve gözlem alanı’ ve ‘ameliyathane simülasyonu’ gibi temalı bölümler de oluşturuldu.