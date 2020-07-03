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Ankara Haberleri: Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı

ANKARA HABERLERİ

Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı

AA
03.07.2020 - 01:25 |Son Güncelleme :

AÜ Tıp Fakültesi’nin gelenekleri, tarihi ve değerlerini anlatan objelerin yer aldığı Tıp Fakültesi Müzesi açıldı. Temalı bölümlerin de olduğu müzede geniş bir koleksiyon yer alıyor.

AA

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Tıp Fakültesi Müzesi, düzenlenen törenle açıldı. Üniversitenin 75. Yıl Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törende, fakültenin kurucularından Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein'in Anadolu'yu dolaştığı yıllara ait fotoğraflardan oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Tıp Fakültesi’nin 75'inci yılını Ankara Tıp Müzesi ile taçlandırdıklarını belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şu bilgileri verdi:

AÜ’NÜN DEĞERLERİNİ GÖREBİLİRİZ

“Müzemizde Ankara Tıp'ın köklülüğünü, geleneklerini, tarihini ve değerlerini görebiliriz. Sanıyorum ki bu, gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli eserlerden biri olacak. Ankara Tıp'ın ruhunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vardır, çünkü Ankara Üniversitesi cumhuriyetin kurulan ilk üniversitesidir." AÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik de müzenin bir yıl süren inşaat çalışmasının ardından 40 gün önce tamamlandığını ve sergilenen eserlerin 40 günde hazırlandığını dile getirdi. 

Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı

Müzede AÜ Tıp Fakültesi Mecmuası'nın ilk ve tüm sayıları, Gazete Ankara'nın ilk ve tüm sayıları ile hocaların çıkardığı bütün kitaplar yer alıyor.

Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı

Çok sayıda objenin toplandığı müzede geniş bir koleksiyon bulunuyor.

Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı

Müzede, ‘anatomide diseksiyon alanı’, ‘patolojide izlem ve gözlem alanı’ ve ‘ameliyathane simülasyonu’ gibi temalı bölümler de oluşturuldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Temalı bölümlerle tıp müzesi açıldı haberi güncellenecektir.

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