Teknik personele eğitim verildi

İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitimlere öncelik veren ve sıfır iş kazası hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle riskli ve tehlikeli işler kategorisinde çalışan personelini bilgilendiriyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını yapan teknik personele, Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler tarafından sosyal mesafe tedbirleri uygulanarak 2 grup halinde teorik ve pratik eğitim verildi. 43 personelin katıldığı eğitimde acil ve riskli durumlara ilişkin emniyetli çalışma koşulları, vatandaşların asansörde mahsur kalması, sıkışması ya da cihaz arızası olayları karşısında müdahale teknikleri ve giriş yöntemleri, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenlerle asansörün istenen kata indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler personele tek tek anlatıldı.







