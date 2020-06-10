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Ankara Haberleri: Teknik personele eğitim verildi

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Teknik personele eğitim verildi

Hürriyet Haber
10.06.2020 - 02:36 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde kurum personeline yönelik düzenlediği seminer ve eğitim programlarına devam ediyor.

Hürriyet Haber

İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitimlere öncelik veren ve sıfır iş kazası hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle riskli ve tehlikeli işler kategorisinde çalışan personelini bilgilendiriyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımını yapan teknik personele, Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler tarafından sosyal mesafe tedbirleri uygulanarak 2 grup halinde teorik ve pratik eğitim verildi. 43 personelin katıldığı eğitimde acil ve riskli durumlara ilişkin emniyetli çalışma koşulları, vatandaşların asansörde mahsur kalması, sıkışması ya da cihaz arızası olayları karşısında müdahale teknikleri ve giriş yöntemleri, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenlerle asansörün istenen kata indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler personele tek tek anlatıldı.

Teknik personele eğitim verildi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teknik personele eğitim verildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2020 tarihinde saat 02 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teknik personele eğitim verildi haberi güncellenecektir.

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