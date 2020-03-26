Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Tek tıkla konservatuvar

Ankara Haberleri: Tek tıkla konservatuvar

ANKARA HABERLERİ

Tek tıkla konservatuvar

Murat YILMAZ
26.03.2020 - 09:35 |Son Güncelleme :

Sincan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara, e-konservatuvar hizmetini sundu.

Murat YILMAZ

Ücretsiz üyelikle çalışan online sistemde isteyenler evlerinden gitar, ney ve bağlama gibi enstrüman dersleri alabiliyor. Online sisteme ücretsiz üyelik için belediyeden kod alan ve bilgilerini https://ekonservatuvar.sincan.bel.tr/ internet adresine giren kullanıcılar istedikleri enstrümanla ilgili dersleri videolardan izleyebiliyor. Sistem, kullanıcılara PDF döküman da sağlıyor. Videolu eğitimde enstrümanla ilgili detaylar animasyon ve çizimler eşliğinde anlatılıyor. E-konservatuvar üzerinden kullanıcılara canlı destek de sağlanıyor. Farklı kur sayılarına sahip kurslarda 43 farklı şarkı ve türkü öğretiliyor.

Tek tıkla konservatuvar

BU HERKES İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Uygulamanın evde kalan vatandaşlar için iyi bir fırsat olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Evinde kal Sincan diyoruz. Sincanlı hemşerilerimiz, özellikle gençler evlerinde kaldıkları bu süre zarfında müzik eğitimi alarak vakitlerini değerlendirebilirler. Bu herkes için iyi bir fırsat” dedi.

Tek tıkla konservatuvar
Sincan genelindeki tüm vatandaşlara hizmet veren e-konservatuvara başvurular https://cozummerkezi.sincan.bel.tr/ adresinden yapılabiliyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tek tıkla konservatuvar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mart 2020 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tek tıkla konservatuvar haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Alışveriş listesi değişti

Alışveriş listesi değişti

Başkentin kaderi mücadeleye dayalı

Başkentin kaderi mücadeleye dayalı

EGO’dan otobüslerde ‘Yüzde 50’ uyarısı

EGO’dan otobüslerde ‘Yüzde 50’ uyarısı

Evde kalan çöp yakıyor

Evde kalan çöp yakıyor

Yerel haberler

Senaryolar virüse karşı revize edildi

Eve gitmemek için yola uzandı

Eve gitmemek için yola uzandı

Gönül mesafemizi yaklaştıralım

Gönül mesafemizi yaklaştıralım

Armada ve Panora’dan kira desteği

Armada ve Panora’dan kira desteği

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

26 Mart 2020, Perşembe
  • İmsak
    05:11
  • Güneş
    06:35
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:29
  • Akşam
    19:13
  • Yatsı
    20:32
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.