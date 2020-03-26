Tek tıkla konservatuvar

Ücretsiz üyelikle çalışan online sistemde isteyenler evlerinden gitar, ney ve bağlama gibi enstrüman dersleri alabiliyor. Online sisteme ücretsiz üyelik için belediyeden kod alan ve bilgilerini https://ekonservatuvar.sincan.bel.tr/ internet adresine giren kullanıcılar istedikleri enstrümanla ilgili dersleri videolardan izleyebiliyor. Sistem, kullanıcılara PDF döküman da sağlıyor. Videolu eğitimde enstrümanla ilgili detaylar animasyon ve çizimler eşliğinde anlatılıyor. E-konservatuvar üzerinden kullanıcılara canlı destek de sağlanıyor. Farklı kur sayılarına sahip kurslarda 43 farklı şarkı ve türkü öğretiliyor.







BU HERKES İÇİN İYİ BİR FIRSAT



Uygulamanın evde kalan vatandaşlar için iyi bir fırsat olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Evinde kal Sincan diyoruz. Sincanlı hemşerilerimiz, özellikle gençler evlerinde kaldıkları bu süre zarfında müzik eğitimi alarak vakitlerini değerlendirebilirler. Bu herkes için iyi bir fırsat” dedi.



Sincan genelindeki tüm vatandaşlara hizmet veren e-konservatuvara başvurular https://cozummerkezi.sincan.bel.tr/ adresinden yapılabiliyor.