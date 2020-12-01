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Ankara Haberleri: Tedbirsizlik can yakmasın

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Tedbirsizlik can yakmasın

Hürriyet Haber
01.12.2020 - 00:43 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent sakinlerini, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için yılda en az bir kez baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların soğumasıyla birlikte soba yakmaya başlayan vatandaşları yılda en az bir kez baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı. Ankara İtfaiyesi, bacaların tıkanması ve çekmemesinden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için sanayi ve iş yeri bacalarının da yılda iki kez temizletilmesi gerektiğini bildirdi. Sobaların kurulmasında da bazı önlemler alınması gerektiği uyarısında bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Baca Hizmetleri Birim Amiri İsmail Abacı, doğru soba kurulumu hakkında şu bilgileri verdi:

Tedbirsizlik can yakmasın

SOBA BACAYA YAKIN OLMALI

“Kuracağımız sobanın yeri çok önemli. Soba bacaya yakın olmalı. Sobayı kurarken mümkün olduğunca az boru kullanmalıyız. Boru bağlantı noktaları alüminyum folyo ile kapatılmalı. Sızıntı olabilir ve bu sızıntı da ölümlere sebep olabilir. Soba kurulduktan sonra içerisine konulan kova çok fazla değil, 3’te 2 oranında doldurulmalı. Kova sadece odunla tutuşturulmalı, gaz yağı, tiner gibi ürünler kullanılmamalı. Soba bacaları yılda bir kere temizletilmeli. Soba yandığı için oluşan kurum hem sobanın yanma kalitesini düşürür hem de ölümlere sebep olur. Lodoslu havalarda soba yakılmamalı. Bu havalarda bacalar iyi çekmediği için içeriye zehirli gaz salınımı olabilir. Sobalar uyumadan en az bir saat önce söndürülmeli.”

Tedbirsizlik can yakmasın

PROFESYONEL TEMİZLİK ŞART

Baca temizliğinin profesyonel olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Abacı, Ankara İtfaiyesi’nin temizlik hizmeti verdiğini söyledi. Talep halinde soba, kombi, şömine, lokanta, sanayi ve iş yerlerinin bacalarını temizlediklerini ifade eden Abacı, “Belli bir ücret karşılığında Ankara İtfaiyesi olarak bu temizliği yapıyoruz. Vatandaşlarımız baca temizliği için Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasından ya da Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’ndan başvuruda bulunabilir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tedbirsizlik can yakmasın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Aralık 2020 tarihinde saat 00 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tedbirsizlik can yakmasın haberi güncellenecektir.

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