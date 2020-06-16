Tedbirsiz tapu kuyruğu

Kamu bankalarının sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64, ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkânı sunması, Başkent'te konuta ilgiyi artırdı. Konut satışlarındaki artış, tapu dairelerinde ise yoğunluğa yol açtı. Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye kısıtla sayıda kişinin alınması nedeniyle kuyruk dışarıya taştı. Vatandaşlar, ateşleri ölçülerek ve dezenfektan sıkılarak içeriye alınırken, dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi dikkat çekti. Çankaya Tapu Müdürlüğü'nde, kampanyanın ardından yoğunluğun iki kat arttığı belirtildi.







DÖRT SAATLİK BEKLEYİŞ

Tapu işlemlerini halletmek için bekleyen Haydar Karademir, "Alacaklarını söylüyorlar ama almıyorlar. Normalde randevulu satış yapanları alıyorlar. Bizim banka aracılığıyla olduğu için öyle bir şansımız yok. Bizi sıradan alıyorlar. Biz de istiyoruz ki 5 kişi randevuluları alınca, bir kişi de banka aracılığıyla geleni alsınlar. Burada insanlar 4 saattir bekliyor" dedi. Tahir Şenol, kamu bankalarının kredilerinden memnun olduğunu ve ilk evini aldığını söyleyerek, "Düşen konut kredisi faizinden yaralandım. İkinci el ev olduğu için 0.74´le konut kredisi çektim. 'Böyle bir fırsatı kaçırmayalım' dedik. Mutluyum, inşallah olmayanlara da ev almak nasip olur" dedi. Kamber Bulut ise, "Tapu almak için bekliyorum. Konut kredileri orta sınıfa hitap eden oranlara geldi. Memnunuz. Genç bir oğlum var. Onu düşünerek böyle bir borca girdik" diye konuştu.