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Ankara Haberleri: Tedbir alarak atlatacağız

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Tedbir alarak atlatacağız

Hürriyet Haber
15.03.2020 - 09:51 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgınına karşı önlem alan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara hizmet verdiği kültür merkezleri, spor salonu, yüzme havuzu, kreşler ve Çankaya Evleri’nin de içinde olduğu birçok birimini geçici süreyle kapatarak faaliyetlerine ara verdi.

Hürriyet Haber

Dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:
“Birimlerimizin faaliyetlerine öngörülen süreleri göz önünde bulundurarak ara verdik. Vatandaşlarımızın da hem kendi sağlıkları hem de çevrelerinin sağlığı için azami ölçüde sağduyulu olmalarını temenni ediyorum. Bu konuda uzmanların uyarılarını mutlaka dikkate almalarını önemle rica ediyorum. Bu salgın tehlikesini hep birlikte ve öncelikle kendi tedbirlerimizi alarak atlatacağımıza inanıyorum.”

MERKEZLERİN KAPALI OLDUĞU TARİHLER

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Çankaya Evleri, Baharevleri, Çocuk Kulüpleri, Çocuk Teknoloji Evi, 1000 Çocuk Müzik Atölyesi, Hoy-Tur Dans Merkezi, kütüphaneler, oyun evleri 14 Nisan tarihine kadar kapalı olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ise 2 Mayıs tarihine kadar hizmet vermeyecek. Gündüz bakımevleri (kreş) ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar çerçevesinde, 30 Mart tarihine kadar kapalı kalacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tedbir alarak atlatacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mart 2020 tarihinde saat 09 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tedbir alarak atlatacağız haberi güncellenecektir.

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