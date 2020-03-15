Tedbir alarak atlatacağız

Dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

“Birimlerimizin faaliyetlerine öngörülen süreleri göz önünde bulundurarak ara verdik. Vatandaşlarımızın da hem kendi sağlıkları hem de çevrelerinin sağlığı için azami ölçüde sağduyulu olmalarını temenni ediyorum. Bu konuda uzmanların uyarılarını mutlaka dikkate almalarını önemle rica ediyorum. Bu salgın tehlikesini hep birlikte ve öncelikle kendi tedbirlerimizi alarak atlatacağımıza inanıyorum.”



MERKEZLERİN KAPALI OLDUĞU TARİHLER



Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, Çankaya Evleri, Baharevleri, Çocuk Kulüpleri, Çocuk Teknoloji Evi, 1000 Çocuk Müzik Atölyesi, Hoy-Tur Dans Merkezi, kütüphaneler, oyun evleri 14 Nisan tarihine kadar kapalı olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ise 2 Mayıs tarihine kadar hizmet vermeyecek. Gündüz bakımevleri (kreş) ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar çerçevesinde, 30 Mart tarihine kadar kapalı kalacak.