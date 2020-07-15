TCDD’den anı bileti

TCDD’den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, ‘www.demokrasitreni.com’ internet adresi üzerinden oluşturulabilecek. Söz konusu biletler bilgisayara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden paylaşılabilecek.
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