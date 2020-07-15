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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden TCDD’den anı bileti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 02 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça TCDD’den anı bileti haberi güncellenecektir.