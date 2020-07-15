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Ankara Haberleri: TCDD’den anı bileti

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TCDD’den anı bileti

Hürriyet Haber
15.07.2020 - 02:05 |Son Güncelleme :

TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan ‘anı bileti’ uygulaması başlattı.

Hürriyet Haber

TCDD’den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, ‘www.demokrasitreni.com’ internet adresi üzerinden oluşturulabilecek. Söz konusu biletler bilgisayara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden paylaşılabilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden TCDD’den anı bileti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 02 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça TCDD’den anı bileti haberi güncellenecektir.

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