Tatil sonrası dikkatli olalım

Tatilcilerin yaz aylarının ardından kente dönecek olmasını hesaplayan uzmanlar, bir süredir devam eden COVID-19 vaka artışlarının daha da artması durumunda yaşanabilecek ‘ikinci dalga’ tehlikesine dikkat çekiyor. Ankara, tatil için memleketlerine veya deniz kenarlarına giden nüfusun fazla olduğu illerin arasında yer alıyor. Son günlerde yapılan açıklamalarda ise virüsü belirtisiz bir şekilde taşıyan ve toplum içinde dolaşan kişi sayısının, mart ve nisan aylarından daha fazla olabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirsiz tatilcilerin yaratacağı riskten duyduğu endişeyi günlerdir dile getiriyor. Peki tatilden dönecek kişilerin hangi kurallara uyması gerekiyor? Dönüş yolculuğu sırasında ve yaşadığımız yerlere döndüğümüzde nelere dikkat etmeliyiz? Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık’a, tatil dönüşlerinde dikkat edilmesi gerekenleri sorduk. İşte Balık’ın tatilden dönecek Ankaralılara tavsiyeleri:

ENFEKTE OLMUŞ GİBİ DÜŞÜNÜN

Ankara hem deniz tatili, hem de memleket ziyareti nedeniyle farklı şehirlere giden vatandaşların dönüşünde nüfus hareketliliği yaşanacak illerden biri. Bu nüfus hareketliliği hastalığın yayılma riskini doğuracaktır. Bu riski azaltmak adına, tatilden şehre dönecek kişilerin, herhangi bir belirtisi olmasa dahi kendisini enfekte gibi düşünüp tedbir alması gerekiyor. Hele ki tedbirsizce kalabalıklara girmiş olanlar, evlerine döndüklerinde hiç olmazsa hastalığı buradaki ailelerine ve yakın çevrelerine yaymamak için maske ve fiziksel mesafe kurallarına uymalı. Belirti var ya da yok, tatilde kalabalık ortamlara girdiysen, bir süre döndüğün şehirdeki kalabalıklara karışma. Tedbirlere itinayla uy.

KENDİNİZİ İZOLE EDİN

Tatilde tedbirsiz davranan kişilerin özellikle hastalığı toplu taşıma, iş yerleri, marketler ve pazar yerlerinde bulaştırma riski var. Kapalı ortamlarda az zaman geçirmeleri gerekiyor. Tatilden dönen bireyler eğer şansları varsa, en azından bir hafta erken dönüp kendini izole etsin. Ya da iş yerine 1 hafta gitmesin. Bu sayede bulaştırma risklerini azaltmış olurlar. Gittikleri şehirdeki riski geldikleri şehre taşımış oluyorlar. Kişiler prensip olarak kendisini virüsü alıp bulaştıracak gibi düşünsünler. Tatilden dönen, orada kalabalıklara karışan herkes kendini enfekte gibi düşünürse ve tedbirleri alırsa, hastalığın yayılmasını önlemede önemli bir adım atılmış olur.

UÇAK YOLCUĞU DAHA EMNİYETLİ KABUL EDİLEBİLİR

Balık, özel aracıyla yolculuk yapmayacak kişiler için iç havalandırma sisteminde hepa filtre kullanılması nedeniyle uçak yolcuğunun en güvenli tercih olacağını belirtti ve “Havaalanlarındaki tedbirler oldukça sıkı. Kurallara uyma zorunluğu ciddi bir şekilde denetleniyor. Ayrıca hepa filtreye sahipler. Bu sebeple uçak yolculuğu daha emniyetli kabul edilebilir. Otobüsler de mesafe uygulamasını ciddi şekilde uyguluyor. Ancak otobüs ya da uçakla yolculuk yapan yolcuların yolculuk esnasında maskeyi asla çıkarmaması gerekiyor” diye konuştu.

İŞİMİZİ SIKI TUTALIM SONBAHARDA ZORLUK YAŞAMAYALIM

Ankara’da bir süredir artan koronavirüs vaka tablosunu da değerlendiren Balık, şunları söyledi: “İç İşleri Bakanlığı’nın kapsamlı denetimlerine bu süreçte okullar açılıncaya kadar devam etmesi, vakaların artmasını engellemek için önemli bir adım. Kapsamlı denetimler devam etmeli. Bunun yanında bireysel tedbirler her şeyden önemli. Bireysel tedbirlere özen göstermeyen, kurallara uymayan herkese ciddi yaptırımlar olmalı. Yoksa Ankara’da artan risk sonbaharda bize büyük zorluk yaşatabilir.”