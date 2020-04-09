Tasarruflu kullanalım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden suyu tasarruflu kullanabilirsiniz” çağrısıyla gündeme su kullanımıyla ilgili, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da, sürecin uzaması halinde kentte su sıkıntısı yaşanabileceğini vurguladı. Ankara’nın su fakiri bir şehir olduğunu belirten Bozoğlu, “Şu an belki barajlardaki su oranı iyi gibi görüyor olabilir fakat yaz aylarını ve salgının uzama durumunu düşünerek suyu tasarruflu kullanmamız lazım” dedi.

TÜKETİMİ AZALTMALIYIZ

Bozoğlu, hijyen koşullarından ödün vermeden su tüketimini azaltabilmek için vatandaşlara ve belediyelere şu tavsiyelerde bulundu:

VATANDAŞA TAVSİYELER:

* Yıkamak yerine havalandır

* Sifon hacmini küçült

* Musluk 20 saniye açık kalmasın

* Duş sıklığını abartma

BELEDİYELERE TAVSİYELER:

* Sokak yıkamalarından vazgeçilmeli

* Parklarda damlama yöntemi kullanılmalı

* Yağışlı günlerde sulanmamalı

* Kayıp-kaçağı azaltmalı

ASKİ’nin internet sitesinde yer alan 7 Nisan tarihli son verilere göre kenti besleyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 35.94 (569 milyon 554 bin metreküp).