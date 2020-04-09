Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Tasarruflu kullanalım

Ankara Haberleri: Tasarruflu kullanalım

ANKARA HABERLERİ

Tasarruflu kullanalım

Sedat CENİKLİ
09.04.2020 - 09:56 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadele ederken, hem kişisel hijyen hem de çevre temizliği için alınan önlemlerle birlikte su tüketimi de arttı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden suyu tasarruflu kullanabilirsiniz” çağrısıyla gündeme su kullanımıyla ilgili, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da, sürecin uzaması halinde kentte su sıkıntısı yaşanabileceğini vurguladı. Ankara’nın su fakiri bir şehir olduğunu belirten Bozoğlu, “Şu an belki barajlardaki su oranı iyi gibi görüyor olabilir fakat yaz aylarını ve salgının uzama durumunu düşünerek suyu tasarruflu kullanmamız lazım” dedi.

Tasarruflu kullanalım

TÜKETİMİ AZALTMALIYIZ

Bozoğlu, hijyen koşullarından ödün vermeden su tüketimini azaltabilmek için vatandaşlara ve belediyelere şu tavsiyelerde bulundu:

Tasarruflu kullanalım

VATANDAŞA TAVSİYELER:

* Yıkamak yerine havalandır

* Sifon hacmini küçült

* Musluk 20 saniye açık kalmasın

* Duş sıklığını abartma

BELEDİYELERE TAVSİYELER:

* Sokak yıkamalarından vazgeçilmeli

* Parklarda damlama yöntemi kullanılmalı

* Yağışlı günlerde sulanmamalı

* Kayıp-kaçağı azaltmalı

Tasarruflu kullanalım

ASKİ’nin internet sitesinde yer alan 7 Nisan tarihli son verilere göre kenti besleyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 35.94 (569 milyon 554 bin metreküp).

 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tasarruflu kullanalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Nisan 2020 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tasarruflu kullanalım haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

ODTÜ, Bilkent, Hacettepe aşı çalışmasına başladı

ODTÜ, Bilkent, Hacettepe aşı çalışmasına başladı

Asansörlerde etiketli uyarı

Asansörlerde etiketli uyarı

Tarım işçileri için ek tedbirler alındı

Tarım işçileri için ek tedbirler alındı

Mezarlıklar ziyarete kapalı

Mezarlıklar ziyarete kapalı

ASKİ Genel Müdürü Öztürk: Ankara’nın suyu rahatlıkla içilebilir

ASKİ Genel Müdürü Öztürk: Ankara’nın suyu rahatlıkla içilebilir

Hırslı yapıdayım çok kolay yılmam

Hırslı yapıdayım çok kolay yılmam

Koronafobiyle mücadele rehberi

Koronafobiyle mücadele rehberi

Mutluluk reçetesini kendiniz hazırlayın

Mutluluk reçetesini kendiniz hazırlayın

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Nisan 2020, Perşembe
  • İmsak
    04:45
  • Güneş
    06:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:34
  • Akşam
    19:28
  • Yatsı
    20:50
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.