Tarihi yapıda restorasyon

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Mahallesi’ndeki Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti’nin bahçesinde metruk hâlde bulunan ve Millî Mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılan ‘Atatürk Evi’ni restore edeceklerini belirtti. Ziyareti sırasında metruk haldeki yapıyı inceleyen Altınok, “Millî Mücadele’mizin ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası olan bu yapıyı restore ederek bu güzel hatırayı hem yaşatacağız hem de geleceğe taşıyacağız” dedi. Keçiören’in Millî Mücadele acısından önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Altınok, şunları söyledi:







ZİYARET EDİLECEK

“Kurtuluş savaşımızın mimarı ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde aslında Millî Mücadele’nin karargâhına; Keçiören’e gelmiştir. Şu an Meteroloji Genel Müdürlüğü’müzün bulunduğu binada Millî Mücadele’yi yönetmiştir. Aynı zamanda Teknokent’in bahçesinde bulunan bu yapıyı da karargâh olarak kullanmıştır. Maalesef şu an metruk bir halde olan yapıyı inşallah en kısa zamanda Ankara Üniversitesi Rektörü’müz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraber restore edip Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılında veya daha öncesinde açmış olacağız. Yapının restorasyonunu da aslına uygun şekilde yapıp, Atatürk’ün yaşadığı yer olarak ziyaret edilecek bir mekân haline getireceğiz.”