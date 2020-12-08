Tarihi salon yaşatılsın

Pandemi nedeniyle uzun süredir perde açamayan ve maddi sıkıntılar yaşayan Türk tiyatrosunun önemli adreslerinden Ankara Sanat Tiyatrosu, Kızılay’daki tarihi salonuna kilit vurmak zorunda kaldı. Tiyatronun boşaltılması yaklaşık 3 hafta önce gerçekleşmesine rağmen, AST, duyuruyu kuruluş günü olan 6 Aralık’ta yaptı. Bilkent’teki yeni adresinde çalışmalarına devam eden tiyatronun tarihi binasının kapanması, büyük tepki çekti. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu tiyatroseverler, AST’ın Ankara’nın kültür sanat hafızasında önemli bir yeri olduğunu belirterek, tarihi salonun yaşatılması çağrısında bulundu. Ünlü isimler, sosyal medyadan konuyla ilgili şu paylaşımları yaptı:
Altan Erkekli
AST bu toplumun ortak hafızası, tiyatromuzun mihenk taşıdır. Ankara’nın kalbinde yeri korunmalıdır.
Haluk Levent
Öğrencilik yıllarımda gitmekten vazgeçemediğim. Birkaç hayırsever arkadaşımı aradım. Yarından itibaren görüşmelere başlayacağız. Bir ucundan tutalım istedik.
Levent Gök
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kapanmak zorunda kalması çok üzücüdür. AST’ın yaşatılması Ankara’nın hafızası, kimliği ve kültürü için bir zorunluluktur.
Ayşenil Şamlıoğlu
Lütfen Ankara Sanat Tiyatrosu’na sahip çıkın. Kentin tiyatro tarihine sahip çıkmak gerek.
Sumru Yavrucuk
Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara’nın kültür sanat hafızasıdır. 58 yıl boyunca bizlere ilham vermiş, oyuncular, seyirciler yetiştirmiştir. Böyle bir dram karşısında aklıma gelen ilk ismin Mansur Yavaş olması tesadüf değil artık.
Zülfü Livaneli
Açılış oyunu Godot’yu Beklerken’i izleyenlerden biriydim. 17 yaşındaydım. Giderek belleksiz kuru bir ülke haline geliyoruz. AST için harekete geçilmeli.
Bülent Emrah Parlak
Daha nasıl üzülelim?
Rıza Kocaoğlu
Ankara Sanat Tiyatrosu kuşaklardır hepimizin yolunu aydınlatan, bu mesleği seçme sebebimiz olan tiyatroların başında gelir. Kaderine terk edilmesi büyük bir kayıp olur. O salonun yaşaması için ben de elimden geleni yapmaya hazırım.
Aslı İnandık
Ve bugün bu haberi almak... Çok üzgünüm.
BU HAFTA İÇİNDE SORUNU ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ
Ankara Sanat Tiyatrosu’na (AST) Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan destek sözü geldi. Sosyal medyadan gelen çağrılar üzerine Başkan Yavaş’ın belediye yetkililerine, destek olunması için talimat verdiği öğrenildi. ABB’den bir yetkili Hürriyet Ankara’ya şu bilgiyi verdi: “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın verdiği talimat doğrultusunda görüşmelerimiz sürüyor. Destek olmak için irade ortaya koyacağız. Bu hafta içinde sorunu çözmeyi hedefliyoruz. 1963’ten bu yana aynı adreste perdelerini açan böylesine köklü bir sanat kurumuna elimizden gelen desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” Murat YILMAZ
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