Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’

Ankara Haberleri: ‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’

ANKARA HABERLERİ

‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’

Murat YILMAZ
29.10.2020 - 23:52 |Son Güncelleme :

Keçiören Bağlum Mezarlığı’nın içinde yeni açılan yola apar topar asfalt atıldığını savunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal, “Kilitli parke taşı döşemek yerine çirkin bir asfalt atıldı.

Murat YILMAZ

Tarihi mezarlığa sanki bir hançer saplanmış gibi oldu” eleştirisinde bulundu. Bağlum’da vatandaşlarla da görüştüğünü belirten Ünal şunları söyledi: “Asfalt atılan yer dışarıdan içeriye 100-150 metrelik bir yer. Uzun bir yol değil. Maalesef baştan savma gibi olmuş, gereken özen gösterilmemiş. Burası tarihi bir mezarlık. Bu kadar büyük tonajlı araçların gireceği bir yer olmamalı.

BU ÖZENSİZLİK YAKIŞMADI

Abdulhakim Arvasi, Abdurrahim Karakoç, Asım Köksal gibi önemli isimlerin defnedildiği tarihi mezarlık binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kısa mesafelik bölüme böyle asfaltlama doğru bir şey değil. Kilitli parke taşı çalışması oraya fazlası ile yeter de artardı bile. Kilitli parke taşı döşemek yerine çirkin bir asfalt atıldı. Tarihi mezarlığa sanki bir hançer saplanmış gibi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu özensizlik yakışmadı. Ben ilgili arkadaşlara da itirazımı dile getirdim. Bağlum’da vatandaşları ve muhtarları ziyaret ettim, konuyu onlarla da görüştüm. Onlar da ‘Böyle düşünmemiştik’ diyerek durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler.” 

‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde saat 23 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Şehit mezarları onarıldı

Şehit mezarları onarıldı

Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

Proje 2021’de tamamlanacak

Proje 2021’de tamamlanacak

34 yıllık parkta yenileme

34 yıllık parkta yenileme

Sokaktaki dostları unutmayın

Sokaktaki dostları unutmayın

Gönülden ilmek ilmek

Gönülden ilmek ilmek

Heyecan verici takım olacağız

Heyecan verici takım olacağız

2 milyon liralık dolandırıcılık

2 milyon liralık dolandırıcılık

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVREN GölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

30 Ekim 2020, Cuma
  • İmsak
    05:43
  • Güneş
    07:07
  • Öğle
    12:37
  • İkindi
    15:30
  • Akşam
    17:57
  • Yatsı
    19:16
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.