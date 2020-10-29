‘Tarihi mezarlığa hançer saplanmış’

Tarihi mezarlığa sanki bir hançer saplanmış gibi oldu” eleştirisinde bulundu. Bağlum’da vatandaşlarla da görüştüğünü belirten Ünal şunları söyledi: “Asfalt atılan yer dışarıdan içeriye 100-150 metrelik bir yer. Uzun bir yol değil. Maalesef baştan savma gibi olmuş, gereken özen gösterilmemiş. Burası tarihi bir mezarlık. Bu kadar büyük tonajlı araçların gireceği bir yer olmamalı.



BU ÖZENSİZLİK YAKIŞMADI



Abdulhakim Arvasi, Abdurrahim Karakoç, Asım Köksal gibi önemli isimlerin defnedildiği tarihi mezarlık binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kısa mesafelik bölüme böyle asfaltlama doğru bir şey değil. Kilitli parke taşı çalışması oraya fazlası ile yeter de artardı bile. Kilitli parke taşı döşemek yerine çirkin bir asfalt atıldı. Tarihi mezarlığa sanki bir hançer saplanmış gibi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu özensizlik yakışmadı. Ben ilgili arkadaşlara da itirazımı dile getirdim. Bağlum’da vatandaşları ve muhtarları ziyaret ettim, konuyu onlarla da görüştüm. Onlar da ‘Böyle düşünmemiştik’ diyerek durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler.”







