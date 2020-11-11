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Ankara Haberleri: Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacak

ANKARA HABERLERİ

Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacak

Murat YILMAZ
11.11.2020 - 14:00 |Son Güncelleme :

Gölbaşı Hallaçlı Mahallesi’nde bulunan 90 yıllık tarihi Mehmet Ağa Konağı, ABB Meclisi’nin gündemindeydi. Konağın vârisi Andaç Atak, tarihi yapıyı belli şartlarla Büyükşehir’e bağışlamak istediğini belirtti. Komisyona gönderilen talep kabul edilirse atıl haldeki konak restore edilerek yeniden hayat bulacak.

Murat YILMAZ

Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacakMeclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu önceki gün gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ‘Gölbaşı Hallaçlı Mahallesi’ndeki tarihi Mehmet Ağa Konağı’nın belediye adına hibe alınması’na ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Konağın, ‘korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli’ olduğu bilgisinin yer aldığı yazıda, yapının vârisi Andaç Atak’ın Büyükşehir’e dilekçe verdiği ve konağı belli şartlarla bağışlamak istediği belirtildi. Atak’ın, konağın onarım, bakım, güçlendirme giderleri ile proje, inşaat izni, ruhsat harcı, tapu harcı, intikal vergisi gibi giderleri de kendisinin bağışlayacağı kaydedildi. Belediyeye bedelsiz olarak hibe işleminin yapılması için talep edilen şartlar ise şöyle oldu:

Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacak

SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLARLA KULLANILACAK

*Bağış konutu konak ve arazi gerekli tadilat ve düzenlemeler yapılarak kullanılır hale getirildikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’nın geleneklerini gelecek nesile aktaracak, tematik çalışma ve ziyaretçilerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal ve kültürel amaçlarla kullanılacak.

*Başka bir amaç için kullanılması, kiraya verilmesi ve satılması gibi tasarruflarda bulunulması halinde, konak ve arsayı bağışlayan veya mirasçıları tarafından aynen geri alınacak.

*Tarihi Mehmet Ağa Konağı‘nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapının mimari özellikleri ve tarihi yapısına uygun olarak belediye tarafından hazırlanacak.

2 YIL İÇERİSİNDE HİZMET VERECEK HALDE OLACAK

*Bağışlayanın da onaylayacağı projeler, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onay alınması sonrasında 2 yıl içerisinde uygun amaçla hizmet verecek pozisyona getirilecek.

*Konağın onarım, bakım, güçlendirme, bahçe düzenlemesi ve benzeri giderleri ile amaca uygun tefriş ve donanımı, proje, inşaat izni, ruhsat harcı, tapu harcı, intikal vergisi gibi giderler bağışlanan tarafından karşılanacak.

*Konağın dış cephesine Mehmet Ağa (ATAK) şeklinde isim levhası yerleştirilecek.

*İlk sahibi ve bağışlayanın babası Mehmet Ağa’nın Kurtuluş Savaşı’na maddi, manevi destek ve yardımları ile konakla ilgili bir anı köşesi düzenlenerek ilgili belge ve bilgiler daimi olarak burada sergilenecek.

*Binaya Andaç Atak tarafından babasının anısını yaşatmak amacıyla bağışlandığını gösterir bir tabela konağın görünür bir yerinde konumlandırılacak.

Başkanlık Yazısı oy birliğiyle Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na sevk edildi. Komisyonda görüşülecek talep ardından Meclis’te kabul edilirse atıl haldeki konak restore edilerek yeniden hayat bulacak.

Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacak

30 YILDIR BOŞ DURUYOR

Gölbaşı’nın Hallaçlı Mahallesi’nde yapımına 1924 yılında başlanan ve 1929 yılında tamamlanan tarihi Mehmet Ağa Konağı, 30 yıldır boş duruyor. Yapımı sırasında tüm malzemeleri yurt dışından develerle taşınan ve Ermeni bir usta tarafından yapılan konak, Erken Cumhuriyet Dönemi mimari örneklerinden. Konağın vârisi Andaç Atak 18 Kasım 2019’da Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada ‘yaşatalım’ çağrısında bulunmuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihi konak şartlı bağışla hayat bulacak haberi güncellenecektir.

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