Tarihi dayanışma

Ankaragücü’nün Beştepe Tesisleri’nde tarihi bir buluşma gerçekleşti. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere, Başkentin ilçe belediye başkanları, Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin daveti üzerine, kahvaltıda bir araya gelip, “büyük dayanışma” örneği gösterdi.

Uzun bir aradan sonra başkanların bir araya geldiği etkinliğe;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Haymana Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Doğru, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Güven ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, organizasyonda yer almadı.

Oldukça sıcak ve samimi ortamda geçen kahvaltıda, kulübün genel durumu hakkında bilgi alış verişinde bulunulurken, kısa süre önce başlatılan, hatıra bileti kampanyasına başkanlardan destek geldi.

HER ZAMAN BİRLEŞTİRİCİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Göreve geldiklerinden bu yana hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerinden yakın ilgi destek gördüklerini belirten Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçelerimizin değerli belediye başkanlarına, davetimize katılım sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü kulübünde, yaklaşık olarak 7 aylık bir süredir görevdeyiz. Şehrimizin en önemli markalarından birisi olan Ankaragücü’nün yönetiminde olmaktan dolayı gayet mutluyuz ve onur duyuyoruz. Ankaragücü, 1910 yılında, İstanbul Zeytinburnu’nda, İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir kulüp ama maalesef hak ettiği yerde değil. Biz, yeni yönetim olarak geldiğimiz günden itibaren, şehrimizle bütünleşme içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız, yönetime geldiğimiz günden itibaren bize çeşitli konularda destek oluyor. İlçe belediyelerimiz de Tandoğan Tesislerimiz ve Beştepe Tesislerimiz ile ilgili önemli çalışmalara katkı sağladılar. Bizde MKE Ankaragücü’nün, Ankara’ya yakışır bir şekilde yönetilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz spor kulübü olarak her zaman burada birleştirici ve herkese açık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kulüp Ankara’nın tamamının ortak kulübüdür. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz, ilgilenmesini istiyoruz. Biz, MKE Ankaragücü için bir milat olsun istiyoruz ve geldiğimiz günden itibaren de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak, sorunları teker teker aşmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu nedenle taraftarlarımızın talebi doğrultusunda başlatılan hatıra bileti kampanyasına sizlerin de destek olmasını talep ediyor, katılımınızın bizi daha da güçlendirdiğini belirtmek istiyorum.”

ANKARAGÜCÜ’NE DESTEK HEPİMİZİN BOYNUMUZUN BORCU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi: “Ankaralı başkanlar olarak MKE Ankaragücü’ne destek olmak hepimizin boynunun borcu. Zaten bütün arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. MKE Ankaragücü hepimizin ortak değeridir. Ankara’nın en önemli markasıdır ve spordan da öte bir anlamı vardır. Onun için yetkimiz dahilinde, kendi imkanlarımızla ne yapabilirsek MKE Ankaragücü’nü sırtlamaya, MKE Ankaragücü’ne sonuna kadar destek olmaya hazırız. Gönlümüz isterdi ki sabitlensin bu sene. Seneye daha hazır girelim. Transfer yasağı olması nedeniyle sezona talihsiz bir şekilde başladık. Sizler çok şükür transfer yasağını kaldırdınız. Transfer yasağı diğer rakipler karşısında eşit olmayan bir ortam ortaya çıkardı. Ama buna rağmen bugüne kadar iyi gelindi. Ben gene ümitliyim, inşallah el birliğiyle bu sene kümede kalıp, seneye daha iyi bir politikayla, alt yapısıyla MKE Ankaragücü’nü layık olduğu yere, hep birlikte getireceğiz. Kulübünüzün başlatmış olduğu hatıra bileti kampanyasına Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyor, bu güzel toplantı için başta kulüp Başkanı Fatih Mert olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyor, toplantının MKE Ankaragücü’ne ve Ankara’mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

BAŞKANLAR PENALTI KULLANDI







Güzel havada yapılan etkinlikte renkli görüntüler de yaşandı. Belediye başkanları, Ankaragücü’nün Brezilyalı kalecisi Ricardo Friedrich’in koruduğu kaleye, penaltı atışı yaparak, futboldaki yeteneklerini de sergilemeye çalıştı. Organizasyonun sonunda, başkan Fatih Mert, toplantıya katılan tüm belediye başkanlarına, kulüp adına hediye takdim etti. Daha sonra tüm belediye başkanları ve yönetim kurulu hatıra fotoğrafı çektirdi.

TESİSLERİ GEZİP BİLGİ ALDILAR







Toplantıya katılım sağlayan diğer belediye başkanları, Ankaragücü’nün başlattığı hatıra bileti kampanyasına destek olacaklarını belirtirken, bundan sonraki süreçte ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceklerini ilettiler.

Kahvaltının ardından, bir süre Beştepe Tesislerinde incelemelerde bulunan belediye başkanları, daha sonra da takımın yaptığı antrenmanı izledi.

KULUSİÇ’İN PASTASINI KESTİLER







Ankaragücü yönetimi ile belediye başkanlarının buluşmasında, bir de doğum günü organizasyonu kutlandı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Ante Kulusiç’in pastası, hep birlikte kesildi. Yeni yaşını, takım arkadaşları ve belediye başkanlarının da içinde bulunduğu farklı bir ortamda kutlayan Hırvat oyuncu, maçların başlamasını beklediklerini ve Ankaragücü’nü ligde tutmak için mücadeleye hazır olduklarını dile getirdi.

GAZİANTEP HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR







Ankaragücü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran’da yeniden başlayacak olan Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların moralli olduğu dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekipte sakat oyuncunun bulunmadığı belirtildi.