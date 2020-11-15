Tarihi çeşmeler yeniden akacak

Altındağ Belediyesi, yüzlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan ilçedeki tarihi iki çeşmeyi restore etmeye hazırlanıyor. Belediye, Hacettepe Mahallesi’nde yıllardır bakımsız durumda olan ve evlerin arasında sıkışıp kalan Öksüzce Çeşmesi ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi’ni aslına uygun restore ederek yeniden kente kazandıracak. Günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeşmelerin suyu da yeniden akacak.

ÖNEMLİ TESCİLLİ YAPILARDAN



Çeşmeler için kuruldan izin alarak ihale sürecini başlattıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hacettepe Mahallemiz Altındağ’ımızın en eski ve köklü mahallelerinden. Buradaki dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede bulunan Öksüzce Çeşmesi ve Hapishane Çeşmesi oldukça önemli tescilli yapılardan. Uzun yıllardır bakımsız ve atıl kalmış. Çalışmalarımızı başlatarak her iki çeşmemizi de eski günlerine geri döndüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde iki çeşmenin de restorasyonları tamamlanmış olacak” dedi.

BİRİSİ 236 DİĞERİ 135 YILLIK

Hacettepe Mahallesi Cingöz Sokağı ile Öksüzler Sokağı köşesinde yer alan Öksüzce Çeşmesi tarihi kayıtlara göre 1784 yılında inşa edilmiş. Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi ise 1885 yılında yaptırılmış. Kitabeleri de bulunan ve Ankara taşından yapılan iki eser de tescilli.

TARİHİ CAMİYE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Öte yandan Altındağ Belediyesi, senelerdir bakım bekleyen 150 yıllık Karapürçek Merkez Camii’nin çevresini de tarihi dokuya uygun olacak şekilde baştan aşağı yeniliyor. Tarihi camiinin Altındağ için çok önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Asım Balcı “Dile kolay 1.5 asırdır Altındağ sınırlarında, Karapürçek Mahallesi’nde bulunuyor. Ancak çevre düzenlemesi, zaman içerisinde bölgenin geçirdiği değişimler nedeniyle, camii gözlerden kaybolmuş adeta. Ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz. Merkez Camii’nin tarihi değerinin gün yüzüne çıkması için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiimize yemyeşil çevre düzenlemesi, dokuya uygun çevre duvarları ve yollar yapıyoruz” dedi.