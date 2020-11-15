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Ankara Haberleri: Tarihi çeşmeler yeniden akacak

ANKARA HABERLERİ

Tarihi çeşmeler yeniden akacak

Murat YILMAZ
15.11.2020 - 14:24 |Son Güncelleme :

Altındağ’da yıllardır bakımsız durumda kalan tarihi Öksüzce Çeşmesi ile Hapishane Çeşmesi, Altındağ Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilerek yeniden kente kazandırılacak. Belediye Başkanı Asım Balcı, “Önümüzdeki yıl içerisinde iki çeşmenin de restorasyonları tamamlanmış olacak” dedi.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediyesi, yüzlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan ilçedeki tarihi iki çeşmeyi restore etmeye hazırlanıyor. Belediye, Hacettepe Mahallesi’nde yıllardır bakımsız durumda olan ve evlerin arasında sıkışıp kalan Öksüzce Çeşmesi ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi’ni aslına uygun restore ederek yeniden kente kazandıracak. Günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeşmelerin suyu da yeniden akacak.

Tarihi çeşmeler yeniden akacak

ÖNEMLİ TESCİLLİ YAPILARDAN

Çeşmeler için kuruldan izin alarak ihale sürecini başlattıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hacettepe Mahallemiz Altındağ’ımızın en eski ve köklü mahallelerinden. Buradaki dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede bulunan Öksüzce Çeşmesi ve Hapishane Çeşmesi oldukça önemli tescilli yapılardan. Uzun yıllardır bakımsız ve atıl kalmış. Çalışmalarımızı başlatarak her iki çeşmemizi de eski günlerine geri döndüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde iki çeşmenin de restorasyonları tamamlanmış olacak” dedi.

Tarihi çeşmeler yeniden akacak

BİRİSİ 236 DİĞERİ 135 YILLIK

Hacettepe Mahallesi Cingöz Sokağı ile Öksüzler Sokağı köşesinde yer alan Öksüzce Çeşmesi tarihi kayıtlara göre 1784 yılında inşa edilmiş. Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi ise 1885 yılında yaptırılmış. Kitabeleri de bulunan ve Ankara taşından yapılan iki eser de tescilli.

Tarihi çeşmeler yeniden akacak

TARİHİ CAMİYE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Öte yandan Altındağ Belediyesi, senelerdir bakım bekleyen 150 yıllık Karapürçek Merkez Camii’nin çevresini de tarihi dokuya uygun olacak şekilde baştan aşağı yeniliyor. Tarihi camiinin Altındağ için çok önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Asım Balcı “Dile kolay 1.5 asırdır Altındağ sınırlarında, Karapürçek Mahallesi’nde bulunuyor. Ancak çevre düzenlemesi, zaman içerisinde bölgenin geçirdiği değişimler nedeniyle, camii gözlerden kaybolmuş adeta. Ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz. Merkez Camii’nin tarihi değerinin gün yüzüne çıkması için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiimize yemyeşil çevre düzenlemesi, dokuya uygun çevre duvarları ve yollar yapıyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihi çeşmeler yeniden akacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2020 tarihinde saat 14 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihi çeşmeler yeniden akacak haberi güncellenecektir.

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