Taner Ercanlı: Görev başındayız önlemler alındı





1) İlaç temininde sıkıntı var mı?

* Şuan için depolarda bir sıkıntı gözükmemekte.

2) Nöbetçi eczane sayısı yeterli mi?

* Ankara için nöbetçi eczane sayımızı gerekirse ikiye ya da üçe katlayacak planlarımız hazır.

3) Dezenfektan ürünlere ulaşmak zor mu?

* Sağlık Bakanlığı’nın eczanelere ‘dezenfektan hazırlama yetkisi’ vermesiyle bu üründeki sorun çözüme kavuştu.

4) Eczaneler de risk grubunda mı?

* Eczaneler bu mücadelede, cephenin en önünde yer alıyor. Birinci derece risk grubundayız.

5) Eczaneler dezenfekte ediliyor mu?

* Bazı ilçe belediyelerimiz eczanelerin dezenfeksiyon yapılmasına yardımcı oldu. Bunun yayılması gerekiyor.

6) Eczanelerde ne tüm önlemler alındı?

* Şu anda her yer kapalı ama eczaneler açık. Gelenler çoğunlukla sağlıklı bireyler değil. Meslektaşlarımız bu anlamda birtakım tedbir planları geliştirmiş durumdalar. Biz de meslektaşlarımıza eczaneye aynı anda en fazla üç hasta almaları ve bir metre kuralını uygulamaları konularında uyardık. Ankara Eczacı Odası olarak her eczanemize ve bir çalışanına ücretsiz koruyucu gözlük dağıtmaya başladık.

7) Vatandaşlardan beklentiniz nedir?

* Halkın alışamadığı noktalar var. Burada eczacıya yardımcı olunması gerekiyor. Fiziki şartlara göre içeri giren maksimum üç hasta, kendi aralarındaki mesafelerini bir metreden fazla tutmalı. ‘Eczacı ile olan mesafeyi de iki metre tutun’ önerimize hassasiyet gösterilmeli. Bu akut dönemde mümkün olduğu kadar evde kalmanın faydalı olduğunu, zorunlu olmadıkça eczaneye gidilmemesi gerektiğini de tavsiye ediyoruz.

8) İlaçlara olan talepte bir değişikli var mı?

* Sosyal medyada hastalığa karşı iyi geldiği yönünde paylaşımlar yappılan birkaç ilaca yoğun talep oluştu. Bu sıkıntıya karşı Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu harekete geçti. Raporu olmayan veya daha önce kullanımı olmayan hastalara ilaç verilmesini engelledi. Doktorların doğrulamadığı ilaçları kullanmak yanlış bir durum.

9) Eczaneler her türlü duruma hazır mı?

* Birçok farklı senaryoya hazır bir şekilde görev başındayız. Ecza depolarına da olağanüstü bir durumda eczanelere 24 saat hizmet verecek şekilde kendilerini konumlandırmaları uyarısını yaptık.

10) Satışında aksamalar yaşanan ürünler hangileri?

Dezenfektanı büyük oranda çözdük. Takviye gıdalar (suda eriyen vitaminler) ve maskelerde problemimiz var.