Taksilerde şeffaf panel dönemi

Başkent’te hem taksi sürücülerini hem de vatandaşları virüsten korumak amacıyla uygulanan şeffaf panel üzerinde görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesi ile yazılı araç plakası da yer alıyor. Ücretsiz sağlanan panel montajını yaptırmak isteyen taksicilerin https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid linki üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, “Bütün taksici esnafına mesaj gönderildi. Mesajlarındaki kodlarla birlikte arzu eden taksici esnafımız bu hizmetten başvuru yaptıktan sonra yararlanabilecek. Zaten Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Şu ana kadar 500’e yakın başvuru oldu” dedi.







