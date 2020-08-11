Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Taksilerde şeffaf panel dönemi

Ankara Haberleri: Taksilerde şeffaf panel dönemi

ANKARA HABERLERİ

Taksilerde şeffaf panel dönemi

Hürriyet Haber
11.08.2020 - 00:03 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kent genelinde hizmet veren taksiciler için şeffaf panel uygulaması başladı.

Hürriyet Haber

Başkent’te hem taksi sürücülerini hem de vatandaşları virüsten korumak amacıyla uygulanan şeffaf panel üzerinde görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesi ile yazılı araç plakası da yer alıyor. Ücretsiz sağlanan panel montajını yaptırmak isteyen taksicilerin https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid linki üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, “Bütün taksici esnafına mesaj gönderildi. Mesajlarındaki kodlarla birlikte arzu eden taksici esnafımız bu hizmetten başvuru yaptıktan sonra yararlanabilecek. Zaten Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Şu ana kadar 500’e yakın başvuru oldu” dedi.

Taksilerde şeffaf panel dönemi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taksilerde şeffaf panel dönemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taksilerde şeffaf panel dönemi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Öğrencilere tercih desteği

Öğrencilere tercih desteği

Önce sağlık sonra sınav

Önce sağlık sonra sınav

Gelecek yılın tohumu üretiliyor

Gelecek yılın tohumu üretiliyor

ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor

ABB Meclisi 325 maddeyle toplanıyor

ÖTA’lara dezenfeksiyon

ÖTA’lara dezenfeksiyon

Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

7 Ayda 406 çevre denetimi

7 Ayda 406 çevre denetimi

Sorunları biliyoruz çözümleri üreteceğiz

Sorunları biliyoruz çözümleri üreteceğiz

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

11 Ağustos 2020, Salı
  • İmsak
    04:13
  • Güneş
    05:50
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:48
  • Akşam
    19:58
  • Yatsı
    21:28
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.