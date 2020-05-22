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Ankara Haberleri: Tağşiş yapana hapis cezası yolda

ANKARA HABERLERİ

Tağşiş yapana hapis cezası yolda

Sedat CENİKLİ
22.05.2020 - 15:47 |Son Güncelleme :

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, üretimde tağşiş yapanlara para yerine hapis cezası verilmesi için TBMM’ye sunulmak üzere, ramazan ayında rapor hazırlandığını açıkladı.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin de etkisiyle ramazan ayı boyunca yapılan pastane ve fırın denetimlerinde büyük ölçüde kurallara uyulduğu tespit edildi. Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bu sene denetimlerin daha sıkı olmasına rağmen, ruhsata ve hijyen kurallarına uygun üretimden yana büyük hatalarla karşılaşmadıklarını söyledi. Denetimler hakkında Ramazan Bayramı arifesinde Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Kahveci, şöyle konuştu:

YANLIŞA FAZLA DENK GELİNMEDİ

“Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, denetim konusunun üzerinde hassasiyetle durdu. Et ve et ürünleriyle birlikte fırıncılar ve pastacılar da yoğun olarak denetlendi. Denetim görevlileri, tespit ettikleri hataları düzeltmeye çalıştılar. Pastacılar noktasında bu dönem bir yanlışa fazla denk gelinmedi. Bu sevindirici.

MECLİSİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Diğer yandan kurallara uygun üretim yapmayanlara yönelik uygulanan cezaların artırılması için de rapor hazırlandı. Tutanaklar eklendi. Meclis’in (TBMM) açılması bekleniyor, gündeme getirilecek. Üretimde tağşiş yapanlara yönelik bir çalışma. Mesela pastacılıkta yeşil fıstık yerine soya fasulyesi kullananlar çıkıyor. Yani insan sağlığına zararı olmasa bile tüketiciyi kandırıyor. Böyle üretim yapanlara mevcut uygulamada maddi para cezası veriliyor. Raporda, para cezası yerine 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.”

PARA KAZANAMAZLARSA ‘MERDİVEN ALTI’ BİTER

Kahveci, ‘merdiven altı’ diye tabir edilen hijyenik olmayan ortamlarda, ruhsatsız olarak üretilen yiyecekler konusunda da vatandaşları uyardı:

“Meslektaşlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri’nden aldıkları ruhsat ve Üretim İzin Belgeleri’ne göre üretim yapabiliyorlar. Sürekli denetleniyorlar. Ancak merdiven altını yakalamak mümkün değil. İnsanların gelirleri az olunca mecbur daha ucuz ürünlere yöneliyor. Arz-talep meselesi. Keşke böyle sağlıksız yerlerden ürün almasalar. Çünkü tüketici bunlara para kazandırmasa, satacak kimseyi bulamayıp üretmeyi bırakacaklar.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tağşiş yapana hapis cezası yolda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mayıs 2020 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tağşiş yapana hapis cezası yolda haberi güncellenecektir.

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