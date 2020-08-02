Tablo alarm veriyor

Ankara, önceki gün paylaşılan koronavirüs tablosunda bir kez daha yeni hasta sayılarında artış olan beş ilin içerisinde yer aldı. Aynı gün Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Ankara’nın risk haritası güncellendi ve merkez ilçeler başta olmak üzere kentin büyük bir bölümünde vaka yoğunluğunun artmaya başladığı gözlendi. Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Şu anki tablo Ankara için alarm veriyor” dedi ve vaka sayıları azalmaz ise sonbahar ve kış aylarında ölüm sayılarının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Vaka sayılarını kontrol edilebilir rakamlarda tutmanın bireysel önmelere bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatan Balık, Ankara için oluşan yeni tabloyu şu sözlerler değerlendirdi:

KURALSIZLIK BU TABLOYU OLUŞTURDU

“Bu tablonun mesajı, altını çizerek söylüyorum, ‘alarm’ demektir. Sıcakların artmasıyla bireysel tedbirleri de gevşemeye alan insanlar, mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak bu tabloyu oluşturdu. Normalleşme sürecinin başladığı günden bu yana altını çiziyoruz; Ankara genelinde ‘Bana bir şey olmaz’ algısıyla günlük yaşamına devam eden ve rehavete kapılan kişiler var. 65 yaş üstü vatandaşlarımız her ne kadar kurallara ciddiyetle uysa da, özellikle gençler kalabalıklara karışmaya başladı. Evdeki büyüklerine koronavirüsü taşıyacaklarını unutmasınlar. Klinik önlerinde bu duruma çokca şahit oluyorum.

AYNI SOYADLI KİŞİLER GELİYOR

Haftalardır uyarıyoruz. Tedbirlere uyulan bölgelerde vakalar azken, ihmal edilen bölgelerde bariz şekilde artmış durumda. Biz hastaneden de çok iyi anlıyoruz, haziranda tek tük vaka geliyordu, şimdi doldu. Aynı soyadlı kişiler geliyor. Aile içi bulaş artıyor. Bazı risk taşıyan gelenekleri, riski göze alıp devam ettiren aileler var. Özellikle düğün taziye ve benzeri. Akrabalar, yakınlık duygusuyla kuralsızca birbirlerini ziyaret ediyor. Çok riskli. Şu an elimizde aşı ve virüse direkt etkili bir ilacımız olmadığı için tek çaremiz ciddi bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Maskeyi daima ve düzgün kullanarak, kalabalık ortamlar oluşturmamamız gerekiyor. Rakamları azaltmak insanların tedbirlere uymasıyla alakalı.”

KIŞ AYLARINDA İŞİMİZ ZORLAŞIR

Ankara’nın, sürecin başında başarılı iller arasında ve örnek gösterildiğini ifade eden Balık, şunları söyledi:

“45 günde gelinen bu tablo, riskin artarak yayılmaya başladığını gösteriyor. Bu tablonun mesajı net; kurallara uymazsak süreç başa dönebilir, başından kötü bile olabilir. Durum çok ciddi, harita alarm veriyor. Vaka sayıları hızla arttı. Sonbahar gelmeden, zatürre ve grip sezonu başlamadan vaka sayılarını azaltamazsak işimiz çok zor. Vaka ve ölüm oranlarında ciddi artışlar görünmesinden endişe ediyorum. Ama bireysel tedbirlerimize sıkı sıkıya uyulursa, mesafe ve maske tavizsiz uygulanırsa, kalabalıktan kaçınılırsa bu riski azaltabiliyoruz. Her şey elimizde. Başa dönmemek elimizde. Kurallara uymazsak süreç başa döner. Başa dönmenin ötesinde ölüm oranlarının artmasına sebep olabilir.”