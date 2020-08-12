Süs havuzlarına bakım ve onarım

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Esertepe Muhammed Ali Parkı, Kuzey Ankara ve Kelebek Su Parkı’nda detaylı bir temizlik yaptı. Ana cadde ve park alanlarında yer alan havuzların suyunu değiştirerek temizleyen 30 kişilik ekip, Başkent’in birçok noktasındaki yüzlerce havuzun elektrik ve su tesisatını yeniliyor, bakım ve onarım yapıyor.
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