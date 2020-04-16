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Ankara Haberleri: Şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı

ANKARA HABERLERİ

Şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı

DHA-AA
16.04.2020 - 09:38 |Son Güncelleme :

Gölbaşı-Akköprü-Ulus-15 Temmuz Kızılay hattında sefer yapan EGO otobüsüne akşam saatlerinde binen bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen otobüs şoförü Murat C., polisi arayarak yolcunun koronavirüs olabileceğini söyledi.

DHA-AA

Polis ekipleri, otobüs güzergâhı üzerinde önlem alarak, aracı Mevlana Bulvarı'nda AŞTİ karşısında durdurdu. Otobüsteki yolcular, kontrollü şekilde tahliye edildikten sonra, koronavirüs şüphelisi yolcu da sağlık ekiplerince ambulansa alındı. İsmi açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Murat C., yolcunun hareketlerinin dikkatini çektiğini, sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelenerek polise ihbarda bulunduğunu söyledi. Otobüsteki yolculardan Mehmet K. de “Şahıs, montuyla ağzını yüzünü kapatarak otobüste bindi. Daha sonra otobüste bulunan kişilere otobüs kartı olup olmadığını sordu. Hareketleri oldukça şüpheliydi” dedi. EGO otobüsü ise dezenfekte edilmek üzere belediyenin garajına götürüldü. 

Şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2020 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı haberi güncellenecektir.

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