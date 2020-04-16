Şüpheli yolcu hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri, otobüs güzergâhı üzerinde önlem alarak, aracı Mevlana Bulvarı'nda AŞTİ karşısında durdurdu. Otobüsteki yolcular, kontrollü şekilde tahliye edildikten sonra, koronavirüs şüphelisi yolcu da sağlık ekiplerince ambulansa alındı. İsmi açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Murat C., yolcunun hareketlerinin dikkatini çektiğini, sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelenerek polise ihbarda bulunduğunu söyledi. Otobüsteki yolculardan Mehmet K. de “Şahıs, montuyla ağzını yüzünü kapatarak otobüste bindi. Daha sonra otobüste bulunan kişilere otobüs kartı olup olmadığını sordu. Hareketleri oldukça şüpheliydi” dedi. EGO otobüsü ise dezenfekte edilmek üzere belediyenin garajına götürüldü.
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