Suç örgütünü polis çökertti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, suç örgütü üyelerinin, Demetevler bölgesinde esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip iş yerlerini kurşunladığını saptadı. Suç örgütü üyelerinin ayrıca kumarhane işlettiği, kumar oynatıp, uyuşturucu madde ticareti yaparak, gelir sağladığı belirlendi. 15 kişinin şikâyetçi olduğu, liderliğini D.A., yöneticiliğini D.K. ve M.G.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.







20 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ



20 şüpheliye yönelik 20 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, polis baskını sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 telsiz ele geçirildi. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.





Şüphelilerin haraç vermeyen esnaftan bazıları ile kendi bölgelerinde uyuşturucu satan bir kişiye işkence yaparken çekilen görüntüler ele geçirildi.