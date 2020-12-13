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Ankara Haberleri: Suç örgütünü polis çökertti

ANKARA HABERLERİ

Suç örgütünü polis çökertti

Caner ÜNVER/DHA
13.12.2020 - 00:01 |Son Güncelleme :

Ankara’da esnafı tehdit edip haraç isteyen, vermeyenleri darbedip iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Caner ÜNVER/DHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, suç örgütü üyelerinin, Demetevler bölgesinde esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip iş yerlerini kurşunladığını saptadı. Suç örgütü üyelerinin ayrıca kumarhane işlettiği, kumar oynatıp, uyuşturucu madde ticareti yaparak, gelir sağladığı belirlendi. 15 kişinin şikâyetçi olduğu, liderliğini D.A., yöneticiliğini D.K. ve M.G.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç örgütünü polis çökertti

20 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

20 şüpheliye yönelik 20 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, polis baskını sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 telsiz ele geçirildi. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Suç örgütünü polis çökertti
Şüphelilerin haraç vermeyen esnaftan bazıları ile kendi bölgelerinde uyuşturucu satan bir kişiye işkence yaparken çekilen görüntüler ele geçirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Suç örgütünü polis çökertti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Aralık 2020 tarihinde saat 00 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Suç örgütünü polis çökertti haberi güncellenecektir.

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