Su problemi çözüldü

Müteahhit firmanın şehir şebeke suyuna bağlantı yapacak imalatları tamamlamadan konutların sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Öztürk, “Vatandaşlarımızın sıkıntısı elbette ki bizim de sıkıntımızdır ASKİ’nin bunda hiçbir sorumluluğu yok ama çözüm için kurum olarak devreye girdik. Tüm imalatları tamamlayarak hatlara su verdik” dedi. Yaşanan su probleminde ASKİ’nin sorumluluğu olmadığını kaydeden Öztürk, şu bilgileri verdi:



MÜTEAHHİT FİRMA RAHAT DAVRANMIŞ



“Yapımı süren TOKİ konutlarında, teslim edilen kısımlar için kurumumuza kanal vizesi ve abonelik başvuruları yapılmış. Başvuruyu müteakip imalatlar yerinde incelenerek, bu aşamada konutların yarısının projeye göre su alamayacağı tespit edilmiş ve yeni bağlantı noktaları gösterilmiş. Yasal evrakların tamamlanması aşamasında rahat davranan müteahhit firma ile vatandaşları şebeke suyundan faydalanacak aşamaya getirmeden evleri teslim eden TOKİ’nin kusurları ASKİ’ye mâl edilmeye çalışılıyor.” Öztürk, pandemi nedeniyle vatandaşlara kolaylık sağlamak için su abonelik işlemlerinin ASKİ’nin Mobil Abonelik Aracı ile yerinde yapılacağını aktardı.



Hürriyet Ankara, konut sakinlerinin yaşadığı su sıkıntısını ‘Su kuyruğu’ haberiyle gündeme getirmişti.