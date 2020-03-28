Faturalara koronavirüs tarifesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini göz önünde bulundurarak sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini geçici olarak durdurdu. Yapılan düzenlemeyle tüm su konut aboneleri için nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80’i oranında geçici faturalandırılma yapılacak. Öğrenci evi ile iş yeri ve ticarethane statüsündeki su aboneliklerinde ise nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak. Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde ASKİ tarafından tüm aboneler için normal faturalandırma sistemine geçilecek ve bu dönemde geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara’da yaşayan hemşehrilerim; hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmamız için imkanlarımız ölçüsünde her gün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

YENİ DEZENFEKTE ARACI HİZMETTE

ABB ayrıca yeni bir dezenfeksiyon aracını da devreye soktu. Dakikada yaklaşık 7 litre dezenfektan atan ekipmana sahip tanker aracı, salgın hastalıklarla mücadelede kullanılırken, 20 ton kapasitesi bulunan tankerler yaklaşık 47 saat kesintisiz olarak açık alanları dezenfekte edebiliyor. Hasköy Kavşağından Atatürk Bulvarı’nı takip eden Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddeleri boyunca derinlemesine dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler yüksek kapasiteli tankerlerle 7/24 sahada çalışıyor. ABB hijyen ekipleri Ulus Rüzgarlı Sokak’ta da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISINA 250 KOLİYLE DESTEK







ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, koronavirüs salgını sonrası toplumsal dayanışma çağrısına destek veren hayırsever iş insanı M. Bulut, “Dayanışma Platformu” üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 250 koli gıda malzemesi bağışladı. Gıda yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere BELKO Soğuk Hava Deposu’na kaldırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan Başkentlilere destek olmak için hayata geçirilen ABB’nin Dayanışma Platformu’na https://www.ankara.bel.tr/dayanisma-platformu adresinden ulaşılabiliyor. Toplanan yardım tutarları özel bir hesapta izlenecek ve sadece bu amaçla kullanılacak. Yardım kampanyası rakamları kamuoyuyla paylaşılacak.

Başkent’te kent ekranlarının ardından EGO otobüslerinin flamalarından da ‘Evde kal Ankara’ çağrısı yapılmaya başlandı. Otobüslere ‘Sağlığın için mesafeni koru’ yazılı sticker da yapıştırıldı.