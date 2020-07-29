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Ankara Haberleri: Su baskınlarına sebep oluyor

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Su baskınlarına sebep oluyor

Hürriyet Haber
29.07.2020 - 16:22 |Son Güncelleme :

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının dere yatakları, atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Hürriyet Haber

Ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağını belirten Öztürk, şunları söyledi: “Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su baskınlarına sebep oluyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su baskınlarına sebep oluyor haberi güncellenecektir.

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