Su baskınlarına sebep oluyor

Ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağını belirten Öztürk, şunları söyledi: “Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum.”