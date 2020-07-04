Soysal’ın çınarı

Ticarete 1968’de Kayseri’de başlayan, 1974’te ise Ankara’da açtığı mağazasıyla 52 yıldır aktif olarak ticaret yapan Kutluer, “Enerjim o kadar yüksek ki, bazen ‘Bu yaşta hâlâ dükkâna geliyor’ diye söyleneceklerinden utanıyorum” diye konuştu. Kutluer, çalışma hayatını şöyle anlattı:

“Burası bana yaşama sevinci sağlıyor. Bütün çabam genç kadınları çalışmaya teşvik etmek. Kadınlar da çalışma hayatında aktif olarak bulunmalı. Çalışmak çok güzel bir şey, hele bir de neticesi alınırsa daha da güzel. Ürünlerin hepsini toptancılardan kendim alıyorum. Satış yaparken insanlar ‘Sevim hanım sen bize yol göstersen’ diye talepte bulunuyor. Modayı takip etmeye çalışıyorum. Mesela bu yıl el örgüler ve şallar öne çıkıyor.

ÇARŞIMIZ BİR AİLE GİBİ

Şimdi hem esnafta hem de müşterilerde adabı muaşeret düştü. Eskiden esnaf birbirine selam verirdi, senet olmazdı, sözle yürürdü her şey. Ödemeniz olduğu zaman komşularınız para toplar size yardım ederdi. Bizim çarşımız hâlâ bu kültürü biraz da olsa koruyor. Bir aile gibiyiz diyebilirim. Mesela dükkan açılmadıysa merak ederler acaba hasta mı diye, hemen telefon ederler. Şu an artık AVM’ler var. Ama buralarda müşteriye değer vermiyorlar.”

İNSANLAR ÇOK ÇALIŞKANDI

1950’li ve 60’lı yılların, Ankara’nın en güzel yılları olduğunu söyleyen Kutluer, “İnsanlar çok çalışkandı, yeniliklere ayak uydurmak için çabalıyorlardı. Herkes çok güzel giyimliydi. Kızılay’da Atatürk Bulvarı’nda yürüyen ve giyimi kuşamı düzgün olmayan kimseyi göremezdiniz diye konuştu.