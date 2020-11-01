Sosyal yardımlaşma vakıfları hizmette

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli Ankaralı yardımseverler, depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’mız hizmetinizdedir” ifadelerini kullandı. Ankara’dan 174 personel ve 14 aracın da bölgeye gönderildiğini belirten Vali Şahin, “Ankara AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere kurum, kuruluş ve STK’larımıza mensup 174 personel ve 14 araçla dün akşamdan (önceki akşam) beri İzmir’de depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.