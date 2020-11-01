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Ankara Haberleri: Sosyal yardımlaşma vakıfları hizmette

ANKARA HABERLERİ

Sosyal yardımlaşma vakıfları hizmette

Hürriyet Haber
01.11.2020 - 03:00 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen Ankaralıların yardımlarını ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ulaştırabileceklerini açıkladı.

Hürriyet Haber

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli Ankaralı yardımseverler, depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’mız hizmetinizdedir” ifadelerini kullandı. Ankara’dan 174 personel ve 14 aracın da bölgeye gönderildiğini belirten Vali Şahin, “Ankara AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere kurum, kuruluş ve STK’larımıza mensup 174 personel ve 14 araçla dün akşamdan (önceki akşam) beri İzmir’de depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sosyal yardımlaşma vakıfları hizmette hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2020 tarihinde saat 03 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sosyal yardımlaşma vakıfları hizmette haberi güncellenecektir.

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