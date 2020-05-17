Sosyal mesafeli yasak molası

Ankara’da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.





Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı. Dün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen vatandaşlar park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Polis ekipleri de parklarda önlem aldı.

Ekipler, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı. Öte yandan, bazı vatandaşların da sokak hayvanlarını beslediği görüldü.