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Ankara Haberleri: Sosyal mesafeli yasak molası

ANKARA HABERLERİ

Sosyal mesafeli yasak molası

Hürriyet Haber
17.05.2020 - 16:49 |Son Güncelleme :

Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Hürriyet Haber

Ankara’da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

Sosyal mesafeli yasak molası

Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı. Dün 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen vatandaşlar park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Polis ekipleri de parklarda önlem aldı.

Sosyal mesafeli yasak molası

 Ekipler, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı. Öte yandan, bazı vatandaşların da sokak hayvanlarını beslediği görüldü.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sosyal mesafeli yasak molası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sosyal mesafeli yasak molası haberi güncellenecektir.

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