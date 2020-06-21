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Ankara Haberleri: Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

ANKARA HABERLERİ

Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

Mert Gökhan KOÇ
21.06.2020 - 00:34 |Son Güncelleme :

Ankara’da öğrenciler, özel kıyafetli görevliler tarafından dezenfektan sıkılarak ve yeni maske verilerek LGS kapsamındaki merkezi sınava alındı. Cadde ve sokaklar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Mert Gökhan KOÇ

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav dün koronavirüs önlemleri altında yapıldı. Sabah 09.30’da başlayan sınava öğrenciler, velileriyle birlikte sabah erken saatlerde geldi.

Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

Ankara’da da Fevzi Özbey Ortaokulu’na sınava gelen öğrenciler, özel kıyafetli görevliler tarafından dezenfektan sıkılarak ve yeni maske verilerek içeri alındı. Yetkililer, öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulundu. Okulun girişinin bulunduğu sokağa ise şerit çekilerek öğrenciler dışında kimse alınmadı. Çocuklarını heyecanla okul dışında bekleyen veliler ise sosyal mesafe kurallarını zaman zaman unuttu.

Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

KIRIK AYAĞIYLA GELDİ

Basketbol oynarken ayağını kıran 13 yaşındaki Onur Unudan da sınava alçıya alınan ayağı ve koltuk değnekleriyle geldi. Sınavdan önce heyecanlanan bir öğrenci ise dezenfektan ve maske dağıtan görevli tarafından sakinleştirilerek sınava alındı.

Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

ATLI POLİSLER DEVRİYE GÖREVİNDE

Öte yandan, Başkent’in işlek cadde ve sokakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı. Başkentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları ile Güvenpark’ta sessizlik hakim oldu.

Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak, ateş ölçümü ile kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Mahalle bekçileri ise ara sokaklarda devriye yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin uyarılarda bulunan ekipler, kural ihlali yapanlara ise ceza uyguladı. Ankara Atlı Polis Birliği ekipleri de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve çevresinde devriye görevi yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sosyal mesafeli ve maskeli sınav hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Haziran 2020 tarihinde saat 00 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sosyal mesafeli ve maskeli sınav haberi güncellenecektir.

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