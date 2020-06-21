Sosyal mesafeli ve maskeli sınav

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav dün koronavirüs önlemleri altında yapıldı. Sabah 09.30’da başlayan sınava öğrenciler, velileriyle birlikte sabah erken saatlerde geldi.

Ankara’da da Fevzi Özbey Ortaokulu’na sınava gelen öğrenciler, özel kıyafetli görevliler tarafından dezenfektan sıkılarak ve yeni maske verilerek içeri alındı. Yetkililer, öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulundu. Okulun girişinin bulunduğu sokağa ise şerit çekilerek öğrenciler dışında kimse alınmadı. Çocuklarını heyecanla okul dışında bekleyen veliler ise sosyal mesafe kurallarını zaman zaman unuttu.

KIRIK AYAĞIYLA GELDİ

Basketbol oynarken ayağını kıran 13 yaşındaki Onur Unudan da sınava alçıya alınan ayağı ve koltuk değnekleriyle geldi. Sınavdan önce heyecanlanan bir öğrenci ise dezenfektan ve maske dağıtan görevli tarafından sakinleştirilerek sınava alındı.

ATLI POLİSLER DEVRİYE GÖREVİNDE

Öte yandan, Başkent’in işlek cadde ve sokakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı. Başkentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları ile Güvenpark’ta sessizlik hakim oldu.

Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak, ateş ölçümü ile kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Mahalle bekçileri ise ara sokaklarda devriye yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin uyarılarda bulunan ekipler, kural ihlali yapanlara ise ceza uyguladı. Ankara Atlı Polis Birliği ekipleri de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve çevresinde devriye görevi yaptı.