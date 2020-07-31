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Ankara Haberleri: Sokakta değil kasapta çektirin

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Sokakta değil kasapta çektirin

Ayça Gözde ÇETİN
31.07.2020 - 15:58 |Son Güncelleme :

Kurban Bayramı’nda kasapların dışında kömürlük gibi yerlerde bekletilen, seneden seneye çıkartılan paslı kıyma makineleriyle kıyma çekimi yapıldığına dikkat çeken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ vatandaşlara, “Bu tür davranışlara asla prim vermesinler. Gördükleri yerlerde de ALO 174’e haber versinler” uyarısı yaptı. Yalçındağ şu uyarılarda bulundu:

Ayça Gözde ÇETİN

“Bir takım meslekten olmayan insanların ‘kurban eti çekilir, kıyma yapılır’ diye bu işlere kalkıştığını görüyoruz. Üzüntüyle izliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yasaklanmış bir konudur. Kurban etlerinin işleneceği yer kayıtlı işletmelerdir. Yani kasap dükkânları veya marketlerin et reyonlarıdır. Başka bir yerde işlenmesi, yapılması yasaktır. Etlerinizi kasapta çektirin.

Sokakta değil kasapta çektirin

ET YIKANARAK TEMİZLENMEZ

Bu kadar yoğun kesimin yapıldığı bir yerde kesim hatalarının olmaması mümkün değildir, mutlaka olacaktır. Ufak bir kirlilik etin tamamını kirlettiği gibi, diğer arkasından gelen insanın etini de kirletir. Sonucu tehlikeli noktalara götürür. Biz bunun için mahallelerdeki kasaplarda bu işlemin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bilen bir göz tarafından bu kirliliğin, olumsuzluğun ya da yenmeyecek kısımların etin bütünü üzerinden alınması lazım. Et yıkanarak temizlenmez, yıkarsanız o kirliliği etin her tarafına bulaştırırsınız. Bu etlerin uzman göz tarafından, uzman el tarafından değerlendirilip yapılması en doğru şeydir.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokakta değil kasapta çektirin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2020 tarihinde saat 15 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokakta değil kasapta çektirin haberi güncellenecektir.

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