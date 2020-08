Sokakta değil kasapta çektirin

“Bir takım meslekten olmayan insanların ‘kurban eti çekilir, kıyma yapılır’ diye bu işlere kalkıştığını görüyoruz. Üzüntüyle izliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yasaklanmış bir konudur. Kurban etlerinin işleneceği yer kayıtlı işletmelerdir. Yani kasap dükkânları veya marketlerin et reyonlarıdır. Başka bir yerde işlenmesi, yapılması yasaktır. Etlerinizi kasapta çektirin.







ET YIKANARAK TEMİZLENMEZ



Bu kadar yoğun kesimin yapıldığı bir yerde kesim hatalarının olmaması mümkün değildir, mutlaka olacaktır. Ufak bir kirlilik etin tamamını kirlettiği gibi, diğer arkasından gelen insanın etini de kirletir. Sonucu tehlikeli noktalara götürür. Biz bunun için mahallelerdeki kasaplarda bu işlemin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bilen bir göz tarafından bu kirliliğin, olumsuzluğun ya da yenmeyecek kısımların etin bütünü üzerinden alınması lazım. Et yıkanarak temizlenmez, yıkarsanız o kirliliği etin her tarafına bulaştırırsınız. Bu etlerin uzman göz tarafından, uzman el tarafından değerlendirilip yapılması en doğru şeydir.”