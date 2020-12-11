Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Sokaklardan sıcak yuvaya

Ankara Haberleri: Sokaklardan sıcak yuvaya

ANKARA HABERLERİ

Sokaklardan sıcak yuvaya

Aykut KARADAĞ/AA
11.12.2020 - 01:03 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin her kış dönemi açtığı kimsesizler oteli, evsizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor. Otel, gidecek yeri olmayan 214 evsizi ağırlıyor.

Aykut KARADAĞ/AA

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 2010 yılından bu yana devam eden ‘Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi’, bu yıl da kimsesizler için umut oldu. Proje kapsamında, kentteki sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan evsiz, kimsesiz vatandaşlar, soğuk kış şartlarından korunuyor, rehabilitasyonları sağlanıyor, barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Proje ile 60 yaş üstü vatandaşlar huzur evlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor. Her kış dönemi, söz konusu proje kapsamında açılan kimsesizler oteli, salgın döneminde de evsize sıcak yuva oldu. Otelde 214 evsiz konaklarken, projeden şu ana kadar 755 kişi faydalandı.

Sokaklardan sıcak yuvaya

PARKLARDA KALIYORDUK

Parklarda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini ifade eden Mehmet Ali Çamurdan, “Parklarda kalıyorduk. Geceleri donmamak için ateş yakıyorduk. Vatandaşların verdiği battaniyelere sarılıp yatıyorduk. Sokaklar bizim evimizdi ama artık kendimize yeni, sıcak bir yuva bulduk. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Valilik ekipleri olmasaydı, birkaç gün sonra ölebilirdik” dedi.

Sokaklardan sıcak yuvaya

GECELERİ ÇOK SOĞUK

28 yıldır sokaklarda kaldığını kaydeden Süleyman Güler de, “Geceleri çok soğuk oluyor, ateş yakıyorduk. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda sağ olsun polislerimiz yardımcı oluyorlardı. Biz hırsız değiliz, kimsenin karısına kızına da bakmayız. O yüzden rahatız. Bizi buraya getirdiler, yemeğimizi verdiler, banyomuzu yaptırdılar, şimdi de sıcak yatakta yatacağım” diye konuştu. 

Sokaklarda ateş yakarak hayata tutunmaya çalışan Mehmet Ali Çamurdan ve Süleyman Güler de Altındağ’da bir parkta bulunarak kimsesizler oteline getirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokaklardan sıcak yuvaya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2020 tarihinde saat 01 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokaklardan sıcak yuvaya haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

AK Parti’den ilginç iddialar

AK Parti’den ilginç iddialar

Muhtara bu yıl da tuz dağıtılacak

Muhtara bu yıl da tuz dağıtılacak

Meyve üreticiden file kadınlardan

Meyve üreticiden file kadınlardan

Önümüzdeki yıl tamamlanacak

Önümüzdeki yıl tamamlanacak

AB Büyükelçisi’nden Anıtkabir ziyareti

AB Büyükelçisi’nden Anıtkabir ziyareti

Uzatmada vurgun yedi

Uzatmada vurgun yedi

Kan vermek hayat kurtarır

Kan vermek hayat kurtarır

Ankaralılar’dan AST imzası

Ankaralılar’dan AST imzası

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

11 Aralık 2020, Cuma
  • İmsak
    06:22
  • Güneş
    07:52
  • Öğle
    12:46
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:30
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.