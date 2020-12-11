Sokaklardan sıcak yuvaya

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 2010 yılından bu yana devam eden ‘Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi’, bu yıl da kimsesizler için umut oldu. Proje kapsamında, kentteki sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan evsiz, kimsesiz vatandaşlar, soğuk kış şartlarından korunuyor, rehabilitasyonları sağlanıyor, barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Proje ile 60 yaş üstü vatandaşlar huzur evlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor. Her kış dönemi, söz konusu proje kapsamında açılan kimsesizler oteli, salgın döneminde de evsize sıcak yuva oldu. Otelde 214 evsiz konaklarken, projeden şu ana kadar 755 kişi faydalandı.

PARKLARDA KALIYORDUK

Parklarda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini ifade eden Mehmet Ali Çamurdan, “Parklarda kalıyorduk. Geceleri donmamak için ateş yakıyorduk. Vatandaşların verdiği battaniyelere sarılıp yatıyorduk. Sokaklar bizim evimizdi ama artık kendimize yeni, sıcak bir yuva bulduk. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Valilik ekipleri olmasaydı, birkaç gün sonra ölebilirdik” dedi.

GECELERİ ÇOK SOĞUK

28 yıldır sokaklarda kaldığını kaydeden Süleyman Güler de, “Geceleri çok soğuk oluyor, ateş yakıyorduk. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda sağ olsun polislerimiz yardımcı oluyorlardı. Biz hırsız değiliz, kimsenin karısına kızına da bakmayız. O yüzden rahatız. Bizi buraya getirdiler, yemeğimizi verdiler, banyomuzu yaptırdılar, şimdi de sıcak yatakta yatacağım” diye konuştu.

Sokaklarda ateş yakarak hayata tutunmaya çalışan Mehmet Ali Çamurdan ve Süleyman Güler de Altındağ’da bir parkta bulunarak kimsesizler oteline getirildi.