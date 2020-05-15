Sokaklar ve parklar gençleşti

Hafta sonu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara, çarşamba günü de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara tanınan sokağa çıkma izni, dün de 11.00-15.00 saatleri arasında 15-20 aralığındaki gençlere verildi. 42 gündür sokağa çıkamayan gençler, 4 saatlik izni özellikle parklarda geçirmeyi tercih etti.

Gençlerin, birçoğunun maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri dikkat çekti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de gençlere maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Parklarda arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı gençler kitap okurken bazıları da köpeğini gezdirdi.

EN SON DIŞARI ÇIKTIĞIMDA KIŞTI







Kuğulu Park'a annesiyle gelen 16 yaşındaki Zeynep Oral, sokağa çıkmayı özlediğini belirterek “Heyecanlıyım. Hayatımda sanki ilk kez dışarı çıkmışım gibi hissediyorum” dedi. Parka gelen bir genç kız ise “Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Temiz hava, ağaçlar çok rahatlatıcı. En son dışarı çıktığımda kıştı. Mevsime alışamadım çok sıcak geldi” diye konuştu.

16 yaşındaki Meriç Karslıoğlu ihtiyaç duydukları izin sayesinde dışarı çıktıkları için mutlu olduğunu ifade ederken gençlerden Öykü Avcı da evde kaldıkları süreçte çok sıkıldıklarını belirterek sokağa çıkmanın kıymetini anladıklarını söyledi.

Bazı gençlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti.