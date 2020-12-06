Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

ABB, hafta sonu 16 ilçe ve 245 noktada yaklaşık 40 bin sokak hayvanına 28 ton besini ulaştırdı.

MAMA VE SU

Çankaya Belediyesi de sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler hafta sonu 600 kilogram mama dağıttı, aynı zamanda sokak hayvanları için belirli noktalara su takviyesi de yaptı.







Çubuk’ta polis ekipleri, sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.