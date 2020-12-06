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Ankara Haberleri: Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

ANKARA HABERLERİ

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

Hürriyet Haber
06.12.2020 - 22:51 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), koronavirüs salgını nedeniyle özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besliyor.

Hürriyet Haber

ABB, hafta sonu 16 ilçe ve 245 noktada yaklaşık 40 bin sokak hayvanına 28 ton besini ulaştırdı.

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

MAMA VE SU

Çankaya Belediyesi de sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler hafta sonu 600 kilogram mama dağıttı, aynı zamanda sokak hayvanları için belirli noktalara su takviyesi de yaptı.

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

Çubuk’ta polis ekipleri, sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2020 tarihinde saat 22 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar haberi güncellenecektir.

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