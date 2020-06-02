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Ankara Haberleri: Siyasi mesajlar verilmeyecek

ANKARA HABERLERİ

Siyasi mesajlar verilmeyecek

Hürriyet Haber
02.06.2020 - 17:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, personelinden tarafsızlık algısına zarar verecek sosyal medya paylaşımlarında bulunulmamamaları konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Yavaş; tüm belediye birimleri, bağlı şirketler ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği genelgede, “Gereksiz siyasi ve benzeri tartışmalara dahil olunmamalı, gerçek ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamaktan kaçınılmalıdır” dedi. Devlet Memurları Kanunu’nun ‘tarafsızlık ve devlete bağlılık’ başlıklı 7. maddesini hatırlatan Yavaş’ın genelgesinde özetle şu ifadeler yer aldı: “Bütün personelimiz görevlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine riayet ederek, tarafsızlık algısına zarar getirecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalıdır. Sosyal medya kullananlar görev ve unvanlarını kullanarak veya isimleriyle siyasi ve benzeri mesajlar vermeyecek, gerçek ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamayacaklar ve karşılıklı gereksiz siyasi tartışmalara girmeyeceklerdir. Paylaşımlarda ve kullanılan görsellerde bir siyasi partiye mensubiyeti açıkça işaret eden ifade, sembol, amblem, simge ve benzerlerinin doğrudan kullanılmasından ve belediye başkanı ve diğer üst düzey yöneticilere karşı övücü ifadelerden kaçınacaklardır. Bu hususlara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli idari ve cezai işlemler yetkili amirleri tarafından yerine getirilecektir.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Siyasi mesajlar verilmeyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2020 tarihinde saat 17 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Siyasi mesajlar verilmeyecek haberi güncellenecektir.

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