‘Siyah Aslan’ uyanıyor

Günümüzün en etkileyici pop ikonlarından Beyoncé’nin yazıp yönettiği ve bugün Disney+’ta yayınlanan “Black Is King”, 90’ların meşhur animasyonu “Aslan Kral”ın Simba’sından ilhâm alıyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor.
BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM
En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.
CADILARA SELAM
Cadı Üçlemesi: 13+ & Ankebût (Blutv)
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
2019/2020-TÜRKİYE-15’&5’
KISA, GERİLİM, DRAM
2017’de yönettiği “Kaygı” ile takibe aldığımız Ceylan Özgün Özçelik’in Cadı Üçlemesi’nin ilk iki halkası olan “13+” ve “Ankebût” adlı kısa filmler, Blutv’de yayında. Özçelik’in özellikle korku ve gerilim türüne hakimiyetini de kanıtlayan filmlerden “13+”, seyirciyi 14 yaşında bir kız çocuğun karabasanına ortak ederken, 5 dakikalık “Ankebût” da eşini öldüren Name Öztürk’ün kâbusunu canlandırıyor.
İSTANBUL’UN EN İYİSİ ANKARA’DA
Bu hafta başı sona eren 39. İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışmasında kazananlar belli oldu. Sinemamızın en özgün yönetmen ve senaristlerinden Ümit Ünal’ın Ankara Film Festivali’nde de yarışacak son filmi “Aşk, Büyü, Vs.”, En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini alırken, filmdeki başarılı performanslarıyla Selen Uçer ve Ece Dizdar da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldular. Yarışmada Ercan Kesal de ilk yönetmenlik denemesi “Nasipse Adayız” ile En İyi Yönetmen seçildi.
TELEVİZYON OSCAR’LARINA NETFLIX VE “WATCHMEN” DAMGASI
Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak da bilinen Emmy Ödülleri’nin 2020 adayları önceki gün belli oldu. Geçen yılki final sezonuna dek ödülleri 10 yıl boyunca işgal etmiş “Game of Thrones”un yokluğu kategorilerde bir çok diziye yer açmış görünüyor. Bu yılın yıldızları ise, 160 adaylıkla Netflix kanalı ve 26 dalda aday HBO dizisi “Watchmen” oluyor. Sonuçların 20 Eylül’de açıklanacağı 2020 Emmy’lerinden notlar şöyle:
• 160 dalda aday olarak en büyük rakibi HBO’yu geçmeyi başaran Netflix, geçen yıl 118 olan adaylık sayısını da yüzde 36 artırmış oluyor.
• Liderliğini bu yıl kaybeden HBO’nun ise 107 adaylığı bulunuyor.
• Yine de HBO çok üzülmüş değil. Kanalın büyük ses getiren süper kahraman dizisi “Watchmen”, 26 dalda adaylıkla bu yıl zirveye oynuyor.
• Amy Sherman-Palladino’nun yarattığı Amazon komedisi “The Marvelous Mrs. Maisel” 20 dalda adaylıkla ikinci sırada.
• Onları 18 adaylık ile Netflix dizisi “Ozark” ve HBO yapımı “Succession” takip ediyor.
• En İyi Drama Dizisi ve En İyi Komedi Dizisi kategorilerinde aday sayısı tarihinde ilk kez 8’e çıkarıldı.
• Cate Blanchett, yapımcısı da olduğu “Mrs. America” ile ilk kez Emmy ödüllerine aday gösterildi.
• Son zamanların en orijinal projelerinden “Normal People”ın En İyi Mini Dizi kategorisinde aday gösterilmeyişi şaşırtırken, yılın en büyük sürprizini Mini Dizi/TV Filmi kategorisinde aldığı 3 adaylık ile Netflix yapımı “Unorthodox” yapıyor.
• Ödüllerde oyuncu dalında adaylıklarıyla dikkat çeken “The Morning Show”, “Big Little Lies” ve “Little Fires Everywhere”in üçünde birden rol almış Reese Witherspoon’ın adaylık almaması sosyal medyanın diline düştü bile.
• “Killing Eve”in yıldızları Jodie Comer ve Sandra Oh, iki yıldır ayrı ayrı aday oldukları Dram dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.
• Ödüller 20 Eylül’de Amerikan ABC televizyonunda yayınlanacak sanal törende sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt’s Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)
‘Siyah Aslan’ uyanıyor
Günümüzün en etkileyici pop ikonlarından Beyoncé’nin yazıp yönettiği ve bugün Disney+’ta yayınlanan “Black Is King”, 90’ların meşhur animasyonu “Aslan Kral”ın Simba’sından ilhâm alıyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor.
BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM
En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.
CADILARA SELAM
Cadı Üçlemesi: 13+ & Ankebût (Blutv)
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
2019/2020-TÜRKİYE-15’&5’
KISA, GERİLİM, DRAM
2017’de yönettiği “Kaygı” ile takibe aldığımız Ceylan Özgün Özçelik’in Cadı Üçlemesi’nin ilk iki halkası olan “13+” ve “Ankebût” adlı kısa filmler, Blutv’de yayında. Özçelik’in özellikle korku ve gerilim türüne hakimiyetini de kanıtlayan filmlerden “13+”, seyirciyi 14 yaşında bir kız çocuğun karabasanına ortak ederken, 5 dakikalık “Ankebût” da eşini öldüren Name Öztürk’ün kâbusunu canlandırıyor.
İSTANBUL’UN EN İYİSİ ANKARA’DA
Bu hafta başı sona eren 39. İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışmasında kazananlar belli oldu. Sinemamızın en özgün yönetmen ve senaristlerinden Ümit Ünal’ın Ankara Film Festivali’nde de yarışacak son filmi “Aşk, Büyü, Vs.”, En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini alırken, filmdeki başarılı performanslarıyla Selen Uçer ve Ece Dizdar da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldular. Yarışmada Ercan Kesal de ilk yönetmenlik denemesi “Nasipse Adayız” ile En İyi Yönetmen seçildi.
TELEVİZYON OSCAR’LARINA NETFLIX VE “WATCHMEN” DAMGASI
Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak da bilinen Emmy Ödülleri’nin 2020 adayları önceki gün belli oldu. Geçen yılki final sezonuna dek ödülleri 10 yıl boyunca işgal etmiş “Game of Thrones”un yokluğu kategorilerde bir çok diziye yer açmış görünüyor. Bu yılın yıldızları ise, 160 adaylıkla Netflix kanalı ve 26 dalda aday HBO dizisi “Watchmen” oluyor. Sonuçların 20 Eylül’de açıklanacağı 2020 Emmy’lerinden notlar şöyle:
• 160 dalda aday olarak en büyük rakibi HBO’yu geçmeyi başaran Netflix, geçen yıl 118 olan adaylık sayısını da yüzde 36 artırmış oluyor.
• Liderliğini bu yıl kaybeden HBO’nun ise 107 adaylığı bulunuyor.
• Yine de HBO çok üzülmüş değil. Kanalın büyük ses getiren süper kahraman dizisi “Watchmen”, 26 dalda adaylıkla bu yıl zirveye oynuyor.
• Amy Sherman-Palladino’nun yarattığı Amazon komedisi “The Marvelous Mrs. Maisel” 20 dalda adaylıkla ikinci sırada.
• Onları 18 adaylık ile Netflix dizisi “Ozark” ve HBO yapımı “Succession” takip ediyor.
• En İyi Drama Dizisi ve En İyi Komedi Dizisi kategorilerinde aday sayısı tarihinde ilk kez 8’e çıkarıldı.
• Cate Blanchett, yapımcısı da olduğu “Mrs. America” ile ilk kez Emmy ödüllerine aday gösterildi.
• Son zamanların en orijinal projelerinden “Normal People”ın En İyi Mini Dizi kategorisinde aday gösterilmeyişi şaşırtırken, yılın en büyük sürprizini Mini Dizi/TV Filmi kategorisinde aldığı 3 adaylık ile Netflix yapımı “Unorthodox” yapıyor.
• Ödüllerde oyuncu dalında adaylıklarıyla dikkat çeken “The Morning Show”, “Big Little Lies” ve “Little Fires Everywhere”in üçünde birden rol almış Reese Witherspoon’ın adaylık almaması sosyal medyanın diline düştü bile.
• “Killing Eve”in yıldızları Jodie Comer ve Sandra Oh, iki yıldır ayrı ayrı aday oldukları Dram dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.
• Ödüller 20 Eylül’de Amerikan ABC televizyonunda yayınlanacak sanal törende sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt’s Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)