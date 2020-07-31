Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Uğur YÜKSEL>‘Siyah Aslan’ uyanıyor
"Uğur Yüksel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Yüksel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

‘Siyah Aslan’ uyanıyor

31 Temmuz 2020

Günümüzün en etkileyici pop ikonlarından Beyoncé’nin yazıp yönettiği ve bugün Disney+’ta yayınlanan “Black Is King”, 90’ların meşhur animasyonu “Aslan Kral”ın Simba’sından ilhâm alıyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor.

‘Siyah Aslan’ uyanıyor

BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM

En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.

‘Siyah Aslan’ uyanıyor

CADILARA SELAM

Cadı Üçlemesi: 13+ & Ankebût (Blutv)
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
2019/2020-TÜRKİYE-15’&5’
KISA, GERİLİM, DRAM

2017’de yönettiği “Kaygı” ile takibe aldığımız Ceylan Özgün Özçelik’in Cadı Üçlemesi’nin ilk iki halkası olan “13+” ve “Ankebût” adlı kısa filmler, Blutv’de yayında. Özçelik’in özellikle korku ve gerilim türüne hakimiyetini de kanıtlayan filmlerden “13+”, seyirciyi 14 yaşında bir kız çocuğun karabasanına ortak ederken, 5 dakikalık “Ankebût” da eşini öldüren Name Öztürk’ün kâbusunu canlandırıyor.

‘Siyah Aslan’ uyanıyor

İSTANBUL’UN EN İYİSİ ANKARA’DA

Bu hafta başı sona eren 39. İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışmasında kazananlar belli oldu. Sinemamızın en özgün yönetmen ve senaristlerinden Ümit Ünal’ın Ankara Film Festivali’nde de yarışacak son filmi “Aşk, Büyü, Vs.”, En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerini alırken, filmdeki başarılı performanslarıyla Selen Uçer ve Ece Dizdar da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldular. Yarışmada Ercan Kesal de ilk yönetmenlik denemesi “Nasipse Adayız” ile En İyi Yönetmen seçildi.

‘Siyah Aslan’ uyanıyor

TELEVİZYON OSCAR’LARINA NETFLIX VE “WATCHMEN” DAMGASI

Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak da bilinen Emmy Ödülleri’nin 2020 adayları önceki gün belli oldu. Geçen yılki final sezonuna dek ödülleri 10 yıl boyunca işgal etmiş “Game of Thrones”un yokluğu kategorilerde bir çok diziye yer açmış görünüyor. Bu yılın yıldızları ise, 160 adaylıkla Netflix kanalı ve 26 dalda aday HBO dizisi “Watchmen” oluyor. Sonuçların 20 Eylül’de açıklanacağı 2020 Emmy’lerinden notlar şöyle:
• 160 dalda aday olarak en büyük rakibi HBO’yu geçmeyi başaran Netflix, geçen yıl 118 olan adaylık sayısını da yüzde 36 artırmış oluyor.
• Liderliğini bu yıl kaybeden HBO’nun ise 107 adaylığı bulunuyor.
• Yine de HBO çok üzülmüş değil. Kanalın büyük ses getiren süper kahraman dizisi “Watchmen”, 26 dalda adaylıkla bu yıl zirveye oynuyor.
• Amy Sherman-Palladino’nun yarattığı Amazon komedisi “The Marvelous Mrs. Maisel” 20 dalda adaylıkla ikinci sırada.
• Onları 18 adaylık ile Netflix dizisi “Ozark” ve HBO yapımı “Succession” takip ediyor.
• En İyi Drama Dizisi ve En İyi Komedi Dizisi kategorilerinde aday sayısı tarihinde ilk kez 8’e çıkarıldı.
• Cate Blanchett, yapımcısı da olduğu “Mrs. America” ile ilk kez Emmy ödüllerine aday gösterildi.
• Son zamanların en orijinal projelerinden “Normal People”ın En İyi Mini Dizi kategorisinde aday gösterilmeyişi şaşırtırken, yılın en büyük sürprizini Mini Dizi/TV Filmi kategorisinde aldığı 3 adaylık ile Netflix yapımı “Unorthodox” yapıyor.
• Ödüllerde oyuncu dalında adaylıklarıyla dikkat çeken “The Morning Show”, “Big Little Lies” ve “Little Fires Everywhere”in üçünde birden rol almış Reese Witherspoon’ın adaylık almaması sosyal medyanın diline düştü bile.
• “Killing Eve”in yıldızları Jodie Comer ve Sandra Oh, iki yıldır ayrı ayrı aday oldukları Dram dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.
• Ödüller 20 Eylül’de Amerikan ABC televizyonunda yayınlanacak sanal törende sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Jimmy Kimmel yapacak.

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
The Handmaid’s Tale (Hulu)
Killing Eve (AMC)
The Mandalorian (Disney+)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Succession (HBO)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Curb Your Enthusiasm (HBO)
Dead to Me (Netflix)
The Good Place (NBC)
Insecure (HBO)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
Schitt’s Creek (Pop TV)
What We Do in the Shadows (FX)

‘Siyah Aslan’ uyanıyor

EN İYİ MİNİ DİZİ

Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs. America (Hulu)
Unbelievable (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Watchmen (HBO)

X
Uğur YÜKSEL Uğur YÜKSELTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...31.07.2020
Bayramınız kutlu olsunAhmet HAKANBayramınız kutlu olsun31.07.2020
30 milyon Euro’ya Bodrumlu oldularMehmet Üstündağ30 milyon Euro’ya Bodrumlu oldular31.07.2020
Sevdiklerimizi kurban etmeyelimNaci Cem ÖncelSevdiklerimizi kurban etmeyelim31.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.