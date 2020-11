Siteler’de korkutan yangın

Siteler’de, önceki akşam 2 katlı sunta deposunda başlayıp bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan ve söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar süren yangın, paniğe sebep oldu. Mustafa ve Nazif Ercan’a ait 2 katlı sunta deposunda, kepenklerin kapalı olduğu saatte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, rüzgârın da etkisiyle deponun ardındaki 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. Panik ve korkuya neden olan yangında polis, alevlerin sıçradığı binada oturanları kısa sürede tahliye ederken; olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Ankara itfaiyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 108 araç 168 personel ile müdahale etti.

YAVAŞ: CAN KAYBI VE YARALI YOK

ABB Başkanı Mansur Yavaş da akşam saatlerinde olay yerine gelip itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Yavaş yaptığı açıklamada, yangının depoda kimsenin bulunmadığı bir anda çıktığını belirterek, can kaybı ve yaralanmanın olmadığını kaydetti.

ÇELİK BİLE ERİDİ GERİYE KÜLLER KALDI

Yangının sebep olduğu hasar, dün gün ağardığından ortaya çıktı. Saatlerce süren yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınırken, söndürme ve enkaz kaldırma çalışmaları da dün gün boyu devam etti. Alevlerden içerisindeki çelik konstrüksiyonların dahi eridiği ve kullanılamaz hale gelen depodan geriye ise küller kaldı.

‘OSB STATÜSÜNDE DEĞİLİZ’

KİMLİKSİZ VE SİGORTASIZIZ

Yangınla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı ise şunları söyledi: “Büyük bir MDF deposuydu. Neden çıktığı araştırılıyor. Çünkü saat 18.00’de kepenk kapatıp, gitmişler. Yani neden çıktığı henüz bilinmiyor. MDF de yanması zor ama tutuşunca da için için yanan bir malzeme. Siteler büyük bir yer. 15 bin esnaf var. Diğer sanayi bölgelerinde olduğu gibi burada da elektrik kontağı ya da farklı sebeplerden yangın çıkabiliyor. Neticede yaptığımız iş gereği boya, tiner, ahşap gibi yanıcı maddeler ile çalışıyoruz. Siteler’de 20-25 güvenlik görevlisi, her noktada da Emniyet’in izlediği MOBESE var. Şu an bizi teselli eden tek şey can kaybı ya da yaralının olmaması, hepimize çok geçmiş olsun.

SİGORTA ŞİRKETLERİ YAPMIYOR

Siteler kooperatif olarak başlamış ama statü alamamış. Siteler adı aslında halk arasında var, kimliksiziz. Maalesef organize sanayi ya da sanayi bölgesi kimliğinde olmadığımız için de sigorta şirketleri, sigorta yapmıyorlar. Satış mağazalarına yapılıyor ancak imalathane, boyahanelere yapılmıyor. Çoğu yerde sigorta yok. 2011’de bölgenin OSB olması için başvurumuz olmuştu ama ‘2 bin 200 yapıdan 400 küsurunun iskânı yok’ denildi ve o zaman ret görüşü verildi. Doğalgaz dahi yok bazı yerlerde. Oda olarak bizim bu tarz durumlarda yardımda bulunma şansımız yok maalesef ama belki Valilik, ABB Meclisi ya da Kaymakamlık aracılığıyla bir destek çıkılır, orasını bilemeyiz. Ancak böyle bir kimlik verilmiş olsa belki en azından sigorta problemi yaşamazdık.” Sedat CENİKLİ