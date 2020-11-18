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Ankara Haberleri: Siteler’de hava ‘sağlıksız’

ANKARA HABERLERİ

Siteler’de hava ‘sağlıksız’

Doğahan GİRİTLİOĞLU Fotoğraf: Sedat CENİKLİ
18.11.2020 - 15:01 |Son Güncelleme :

Kent genelinde ekim ayında düşmeye başlayan hava kalitesi, kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bazı bölgelerde ‘tehlikeli sınır’a yaklaşmaya başladı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU Fotoğraf: Sedat CENİKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine göre 18 Kasım’da kent genelindeki 8 istasyondan sadece ‘Çubuk’un hava kalitesi ‘memnun edici’ olarak ölçüldü. Motorlu taşıt kullanımının, fabrikaların ve çevreye fosil atık bırakan işletmelerin daha fazla oluğu bölgelerde ise artan kirlilik oranları verilere de yansıdı. Geçtiğimiz ay ‘hassas’ seviyede olan Siteler bölgesinde hava kalitesi, ‘sağlıksız’ seviyesine ulaştı.

Siteler’de hava ‘sağlıksız’

4 BÖLGE ORTA SEVİYE

23 Ekim’de ‘memnun edici’ seviyede olan Keçiören ile Kayaş’ın yanı sıra Sıhhiye ve Sincan’da hava kalitesi Kasım’da ‘orta’ olarak hesaplandı. Bu bölgeler için, “Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir” uyarısı yapıldı.

Siteler’de hava ‘sağlıksız’

2 BÖLGE HASSAS SEVİYE

Bahçelievler ve Demetevler ise hava kalitesi ‘hassas’ olarak ölçülerek, “Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir” uyarısı yapıldı. Siteler’de ölçüm istasyonunda geçtiğimiz ay ‘hassas’ olan hava kirliliği ‘sağlıksız’ seviyesine ulaştı ve “Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir” uyarısı yapıldı.

Siteler’de hava ‘sağlıksız’

Hürriyet Ankara, koronavirüse karşı alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle iyileşme gözlenmeye başlayan hava kalitesinin, kentlilerin sokaklara dönmesiyle tekrar düşmeye başlamasını 24 Ekim’de ‘Memun edici gitti hassas geri geldi’ haberiyle gündeme getirmişti.

 

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Siteler’de hava ‘sağlıksız’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2020 tarihinde saat 15 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Siteler’de hava ‘sağlıksız’ haberi güncellenecektir.

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