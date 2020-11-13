Siteler yangını itfaiye kredisini gündeme getirdi

İtfaiyeye ekipman alımı için kredi yetkisi verdiklerini hatırlatan AK Parti grubu, modern tekniklerle işin yapılması gerektiğine dikkat çekti. CHP ve İYİ Parti grubu da ekipmanların alım sürecinin başladığı bilgisini verdi. Yangında görev yapan tüm itfaiyecilere teşekkür eden grupların değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:

MODERN TEKNİKLERLE YAPILMASI ÖNEMLİ

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Yaşar Bey (Yaşar Neslihanoğlu) itfaiyenin 3 dakikada ulaştığını söyledi. Ulaştıktan sonra ne yaptığı, kapasitesinin ne kadar olduğu, söndürmeye ne ile yaptığı da çok önemli. Esnaf arkadaşımızı ziyaret ettik, yakındaki itfaiye ekiplerinin geldiğini ancak yeterli olmadığını, Büyükşehir’in diğer taraflardan destek istediğini söyledi. Onlar gelene kadar yangın çok fazla büyümüş ve kontrolden çıkmış. Özellikle Siteler’le ilgili önerimiz; oradaki itfaiye istasyonunun biraz daha kuvvetlendirilmesi yönünde. Yangın söndürme ile ilgili modern tekniklerin kullanılması konusunda da biraz daha çalışma yapılırsa bundan sonraki yangınlarda etkili olmak, hasarı önlemek açısından önemli. Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili bir kredi talebinde bulunmuştu. Biz de Meclis’ten 50 milyon TL’lik bir kredi kullanmasına imkân sağlamıştık. Bu süreç devam ediyordur. Oradaki donanımların kuvvetlendirilmesi, modern tekniklerle bu işin yapılması çok kıymetli. Özellikle yangına müdahalede sadece yerden değil, yukarıdan merdivenle, özel köpük ve kimyasallar kullanılarak müdahale de çok önemli.”

İLK ALIM YILBAŞINDA TAMAMLANACAK

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Meclis’imizden oy birliğiyle itfaiye araçlarının yenilenmesiyle ilgili bir karar alındı. İtfaiye Daire Başkanı’mızla da konuştum. Şu anda bir kısım araçların ihalesi yapılmış. Bir kısmının Devlet Malzeme Ofisi’nden hazırlıkları yapılıyor. Alım süreci başlamış. Muhtemelen de yılbaşı ve yılbaşının hemen sonrasında kredinin ilk kısmıyla ilgili alım tamamlanacak. Siteler’deki yangına 3 dakikada ekiplerimiz ulaştı. Yangının olduğu iş yerinin karşısında itfaiye birimi var. Bunlar resmi veriler; 9 dakika sonra Altınpark’tan, 17 dakika sonra da merkez istasyondan oraya araç ulaşımı sağlandı. 123 araç ve 215 personelle itfaiyeci arkadaşlarımız orada mücadele ettiler.”

İTFAİYEMİZ ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “Yangın çıktığında itfaiyemiz elinden geldiği kadar bir an önce gidip vatandaşımızın mağduriyetini gideriyor. Sosyal medyada ‘1.5 saatte geldi’ gibi iddialar oldu. Buraya itfaiye yürüme gitse yarım saatte gider. Bunun üzerine fazla konuşmamıza gerek yok. İtfaiyemiz elinden geleni yapmıştır, bu Meclis’te krediyi vermiştir. İnşallah yeni araçlar alınacak, yeni merdiven ihalesi de bugün-yarın yapılacak. Esnaf arkadaşlarımızın büyük bir zararı var. İtfaiye elinden geleni yapmış, Sayın Başkan da (Mansur Yavaş) 3.5 saat esnafın yanında itfaiyesinin başında olmuş teşekkür ediyorum.”