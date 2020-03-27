Şirindere artık temiz

Başkent’te kağıt toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Zabıta Daire Başkanlıklarına bağlı ekiplerin iş birliğiyle, Çankaya Şirindere mevkisinde bulunan gecekondu bölgesinde yer alan kağıt, plastik atık ve çöp yığınları bölgeden temizlendi. Halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında 3 iş makinesi ve 2 kamyon kullanıldı. Atıkların toplanmasının ardından, bütün bölge 2 ekolojik atomizer aracı tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi.

ÜÇ ADET KONTEYNER YAPILIYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün sağlık personeli için konaklama talebinin ardından, ilk aşamada 100 yataklı bir öğrenci yurdunu kiralayarak sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini belirtti. Hacettepe ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne yakın konumda bulunan yurtta kalacak olan sağlık personeli burada istirahat edebilecek. Başkan Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sağlık personeli için üç adet konteynerin yapımına da başladıklarını belirtti. Başkan Yavaş, “Hacettepe ve İbni Sina Hastanesi’nin ardından, salgın sürecinde yoğun bir mesai ile çalışan Bilkent Şehir Hastanesi sağlık personellerinin de istirahatları için toplam 60 tekli odadan oluşan 3 adet konteyner yapımına başladık. Bu zorlu süreci dayanışmayla atlatacağız” dedi. Sağlık çalışanları evdeki yakınlarını riske atmadan konteyner evlerde hem konaklayabilecek hem de tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

500 BİN AİLE İÇİN HAZIRIZ

Büyükşehir Belediyesi olarak, ortalama 150 bin aileye gıda yardımı yaptıklarını belirten Başkan Yavaş, “Ama belli ki bu süreç nedeniyle bazı iş yerlerimiz yasal olarak veya kendiliğinden alınan tedbirler gereğince kapalı olmak durumda olacak. Bu nedenle birçok insanımız gelirinden mahrum kalacak. Bu nedenle biz tedbir alarak, en az 500 bin aileye yetecek kadar gıda stoğumuzla hazır bulunuyoruz” dedi. Kentte, ‘Birlikte Başaracağız. Evde Kal Ankara’ yazılı afişler cadde ve bulvarlara asılırken, led ekranlara da yansıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kriz masasında, salgın nedeniyle kaygıya sebep olabilecek olası psikolojik problemlere karşı psikologlardan oluşan bir ekibin hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda, 25 kişiden oluşan psikolog ekibinin kriz masasında görev alması kararlaştırıldı.

DAYANIŞMAYA ÇAĞIRDI

Herkesi toplumsal dayanışmaya davet eden Başkan Yavaş, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle Et ve Balık Kurumu’nun stoklarında bulunan 60 bin ton eti Büyükşehir Belediyesi’ne satması, Ankaralı yardımseverlere de Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden başlattıkları yardım kampanyası için destek olmaları çağrısında bulundu.