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Ankara Haberleri: Siparişle birlikte önlemler de arttı

ANKARA HABERLERİ

Siparişle birlikte önlemler de arttı

Murat YILMAZ
16.03.2020 - 09:10 |Son Güncelleme :

Ankara’da yemek siparişleri başta olmak üzere çeşitli iş kollarında dağıtım hizmeti veren motosikletli kuryeler de koronavirüse yönelik tedbirlerini arttırdı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, meslektaşlarına gerekli uyarıları yaptıklarını ifade etti ve şunları söyledi:

Murat YILMAZ

“Motosikletli kuryeler olarak günde binlerce yemek paketini, ilacı, evrak ve diğer siparişleri sahiplerine teslim ediyoruz. Bu esnada binlerce kişiyle en fazla el temasında olan meslek grubuyuz. Düğmesine basmadığımız asansör, tutmadığımız kapı, uzanmadığımız el, konuşmadığımız ağız yok. Son dönemde insanların tedbir amacıyla dışarıya çıkmamasıyla siparişlerin arttığını görüyoruz. Mesaimizin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Her mesleğin ve yaş grubunun koronavirüs ile ilgili farklı riskleri var. Bizim daha fazla dikkatli olmamız gerektiği düşüncesindeyiz.

Siparişle birlikte önlemler de arttı

HASSAS OLMAMIZ GEREKİYOR

Koronavirüsten korunma kuralları Sağlık Bakanlığı tarafından sık sık hatırlatılıyor, uzmanlar uyarıyor. Federasyon olarak meslektaşlarımıza biz de uyarılarımızı yaptık. Balaklava diye adlandırılan bandana maskelerini takmalarını istedik, eldiven kullanmalarını söyledik, gerekirse kasklarınızı çıkarmayın dedik. ‘Maskemizi takalım, her siparişimizi verdikten sonra mutlaka ellerimizi yıkayalım ve gerekmediği müddetçe kaskımızı da çıkarmayalım’ uyarısını yaptık. Hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini belirttik. Federasyonumuza bağlı tüm kuryeler bu kurallara uyuyor. Söz konusu sağlık. İhmale gelmez, hassas olmamız gerekiyor.”

Siparişle birlikte önlemler de arttı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Siparişle birlikte önlemler de arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Mart 2020 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Siparişle birlikte önlemler de arttı haberi güncellenecektir.

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