Siparişle birlikte önlemler de arttı

“Motosikletli kuryeler olarak günde binlerce yemek paketini, ilacı, evrak ve diğer siparişleri sahiplerine teslim ediyoruz. Bu esnada binlerce kişiyle en fazla el temasında olan meslek grubuyuz. Düğmesine basmadığımız asansör, tutmadığımız kapı, uzanmadığımız el, konuşmadığımız ağız yok. Son dönemde insanların tedbir amacıyla dışarıya çıkmamasıyla siparişlerin arttığını görüyoruz. Mesaimizin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Her mesleğin ve yaş grubunun koronavirüs ile ilgili farklı riskleri var. Bizim daha fazla dikkatli olmamız gerektiği düşüncesindeyiz.







HASSAS OLMAMIZ GEREKİYOR



Koronavirüsten korunma kuralları Sağlık Bakanlığı tarafından sık sık hatırlatılıyor, uzmanlar uyarıyor. Federasyon olarak meslektaşlarımıza biz de uyarılarımızı yaptık. Balaklava diye adlandırılan bandana maskelerini takmalarını istedik, eldiven kullanmalarını söyledik, gerekirse kasklarınızı çıkarmayın dedik. ‘Maskemizi takalım, her siparişimizi verdikten sonra mutlaka ellerimizi yıkayalım ve gerekmediği müddetçe kaskımızı da çıkarmayalım’ uyarısını yaptık. Hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini belirttik. Federasyonumuza bağlı tüm kuryeler bu kurallara uyuyor. Söz konusu sağlık. İhmale gelmez, hassas olmamız gerekiyor.”







