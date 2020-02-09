Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Silahla saldırdı arbedede vuruldu

Ankara Haberleri: Silahla saldırdı arbedede vuruldu

ANKARA HABERLERİ

Silahla saldırdı arbedede vuruldu

Muhammet Mücahit DERELİ/İHA
09.02.2020 - 09:34 |Son Güncelleme :

Ankara’nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, annesini öldürmek isteyen babasına engel olmaya çalışırken yaşanan arbedede babasının silahla vurularak ölmesine sebep oldu.

Muhammet Mücahit DERELİ/İHA

Olay, gece geç saatlerde Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen baba Hakan Ü. (40), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S.Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ü., silahını çekerek eşini öldürmek istedi. Annesi ile babasının kavga seslerini duyan 15 yaşındaki M.Ü. ise içeriye geldiğinde babasının annesine öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M.Ü., annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Hakan Ü.’nün başına isabet etti. Başından yaralan Hakan Ü., kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hakan Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise M.Ü.’yü gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içerisinde yaptığı çalışmaların ardından, hayatını kaybeden Hakan Ü.’nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hakan Ü.’nün eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Silahla saldırdı arbedede vuruldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Şubat 2020 tarihinde saat 09 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Silahla saldırdı arbedede vuruldu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Güzergâh dışına çıkan ÖHO’lara park cezası

Güzergâh dışına çıkan ÖHO’lara park cezası

Takım ruhuyla hareket ediyor

Takım ruhuyla hareket ediyor

Kınacı veda etti

Kınacı veda etti

Hasret bitti coşku bitmesin

Hasret bitti coşku bitmesin

Sergi zamanı

Sergi zamanı

Hadi oyuna

Hadi oyuna

Sahte müfettişler yakayı ele verdi

Sahte müfettişler yakayı ele verdi

‘Vatandaş faturasını saklasın’ uyarısı

‘Vatandaş faturasını saklasın’ uyarısı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Şubat 2020, Pazar
  • İmsak
    06:18
  • Güneş
    07:43
  • Öğle
    13:08
  • İkindi
    15:56
  • Akşam
    18:23
  • Yatsı
    19:42
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.