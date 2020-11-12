Sigara dumanı varsa açık alanda da risk var

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle 81 ilde olduğu gibi Ankara genelinde de caddeler, sokaklar, meydanlar ve otobüs durakları gibi toplu bulunulan alanlarda sigara içmek yasaklandı. Polis ekipleri dün, Ulus Meydanı’nda maske-mesafeye ek olarak sigara denetimi de yaptı. Açık alanların da maske ve mesafe kurallarının yerine getirilmediği zaman risk taşıdığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzağa gitmesine sebebiyet verdiği için kalabalıklarda kesinlikle içilmemelidir. Eğer sigara içen bir kişinin sigara dumanının kokusunu alıyorsanız bu kişiyle aranızdaki fiziki mesafeyi olması gerekenin en az 2 katına çıkarmanız gerekir” dedi. Sigara yasağının virüsün yayılımının hızını kesmeden önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Kayıpmaz şöyle devam etti:

KALABALIKLARDA KESİNLİKLE İÇİLMEMELİ

“Sigara içen insanlar, sigara içtikleri sırada mecburen maskeleri çıkarıyorlar. Benzer durum çay, kahve molalarında ve yemek aralarında da söz konusu oluyor. Bu nedenle yeme, içme ve sigara içme sırasında kişiler arasındaki mesafenin mutlaka korunması gerekiyor. Hele ki sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzağa gitmesine sebebiyet verdiği için kalabalıklarda kesinlikle içilmemelidir.

YAYILIMIN ÖNLEME AÇISINDAN ÖNEMLİ

Sadece kapalı alanlarda değil; aynı zamanda açık alanlarda da bu tehlike bulunmaktadır. Otobüs durağı, şehirlerin yoğun cadde ve sokakları bu anlamda risklidir. Bu nedenle sigara içimine yönelik olarak alınmış olunan kısıtlama kararı hastalığın yayılımının önlenmesi açısından son derece yararlıdır. Aslında en güzeli hiç sigara içilmemesi; içiliyorsa bu dönemde bırakılmasıdır.”

MESAFEYİ İKİ KATINA ÇIKARTIN

Sigara dumanı hissedildiğinde, içenle aradaki mesafeyi iki katına çıkarmak gerektiğini aktaran Kayıpmaz, “Sigara dumanının virüs parçacıklarını daha uzağa götürdüğünü biliyoruz. Bu nedenle açık havada da olsa bulaş riski vardır. Açık havada kalabalıklarda sigara içilmemelidir.”