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Ankara Haberleri: Sıfır atık için fikir ürettiler

ANKARA HABERLERİ

Sıfır atık için fikir ürettiler

Hürriyet Haber
27.10.2020 - 23:29 |Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’ne katıldı.

Hürriyet Haber

Ankara’dan Sincan Belediyesi ‘Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe – Sıfır Atık Projesi’, Yenimahalle Belediyesi, ‘Kazandıran Dönüşüm-GO’, Altındağ Belediyesi ‘Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ ile ödüle layık görüldü. Belediyeler Birliği’nin düzenlediği yarışmaya 231 geçerli proje başvurusu olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan, sıfır atık için fikir üretmiş tüm katılımcıları tebrik etti. Yerel yönetimlerin, sıfır atık konusunu sahiplenmiş olmasını önemli bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki ödül alsın almasın, geri kalan tüm projeler de hayata geçecektir" dedi. Belediyelerin hem sorumluluğunun hem de işinin çok büyük olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Sıfır atık için fikir ürettiler

ÇOCUKLARA ULAŞIN

"Hem sistemi kuracaksınız hem de sistemin işler hale gelmesi için farkındalık oluşturacaksınız. Sıfır Atık'ın, yani doğa dostu hayatın bir yaşam tarzı seçeneği değil bir zaruret olduğunu anlatacak olan da sizlersiniz. Size buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen çocuklara ulaşın. Çocukların, bu tip değerleri çok daha hızlı kazandığını biliyoruz. Eğer biz çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilirsek, meyvelerini çok kısa bir zamanda toplayacağımız iyilik tohumları ekmiş oluruz.” Konuşmaların ardından Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sıfır atık için fikir ürettiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ekim 2020 tarihinde saat 23 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sıfır atık için fikir ürettiler haberi güncellenecektir.

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