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Ankara Haberleri: Sekiz yaşındaki merkeze bakım

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Sekiz yaşındaki merkeze bakım

Murat YILMAZ
08.06.2020 - 03:21 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye’nin en büyük salonlarından birine sahip olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni baştan aşağı yeniliyor.

Murat YILMAZ

Ankara’da sekiz yıldır tiyatro, konser, panel, konferans ve gösteri gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği bin 650 kişi kapasiteli çok amaçlı salonda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Salgın sürecinde bakıma alınan merkez, olağanüstü durum ortadan kalkar kalkmaz yenilenen yüzüyle kapılarını açacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde şartlar normale döndüğünde Yenimahalle’miz her yıl olduğu gibi yine sanatın merkezi olacak” dedi. Merkezin, kentin kültürel ve sosyal yaşamına büyük katkı sağladığına da dikkat çeken Başkan Yaşar, şunları söyledi:

Sekiz yaşındaki merkeze bakım

YENİMAHALLE’NİN DEĞİL ANKARA’NIN MERKEZİ

“Sanata ve sanatçıya önem vermeyen toplumlar gerilemeye mahkûmdur. Dünyada artık ülkelerin değerleri sadece ekonomik değerleriyle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdikleri değerlerle de ölçülüyor. Biz onurla, gururla sanatın ve sanatçının yanında olmaya, onların etkinliklerine destek olup, onları ilçemizde ağırlayarak Yenimahallelilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Salgınla ilgili tedbirleri başarıyla yürütürken bu zamanı verimli bir şekilde değerlendirmek için Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’mizi yenilemeye aldık. Sadece Yenimahalle’nin değil Ankara’nın çok amaçlı merkezi olan burası yine etkinliklerin adresi olmaya, birbirinden değerli sanatçı ve konukları ağırlamaya devam edecek.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sekiz yaşındaki merkeze bakım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2020 tarihinde saat 03 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sekiz yaşındaki merkeze bakım haberi güncellenecektir.

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