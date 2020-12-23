Sekiz maddelik can dost raporu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu, can dostlarla ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. Bağımsız Meclis Üyesi Şehnaz Sibel Aygün’ün önergesi üzerine hazırlanan rapor, ABB Meclisi’nde bu ay oy birliğiyle kabul edildi. Raporda, komisyonca yapılan incelemeler neticesinde, Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren, evcil hayvan satış dükkânlarının mevcut koşullarının 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen ‘hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkelerin sağlanması açısından yetersiz olduğu’ konusunda şikâyetlerin gün geçtikçe arttığı belirtildi. Burada satılan hayvanların toplum sağlığı açısından tehlike oluşturduğuna da dikkat çekildi. Komisyon raporunda, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli incelemelerin ve araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için yapılabilecek çalışmaların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirmeye alınması istendi. Raporda 8 maddede yapılabilecek çalışmalar şöyle sıralandı:

İŞ YERLERİ DENETLENMELİ

*Kanun maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeler, alınacak önlemler ile cezai hükümlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenmeli.

*Hayvanların korunması, bakımı ile ilgili eğitimler düzenlenmeli.

*Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin gerekli teknik ve sağlık şartları ile iş yerlerinin açılma ve çalışmaları denetlenmeli.

*Faaliyet gösteren bu iş yerlerinin, hayvanların bakımı ve koruması ile ilgili yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak sertifika alınması sağlanmalı.

HAYVANLARA ÇİP ÖNERİSİ

*Hayvan sahiplerinin 30 gün içinde kayıt yaptırması ve takılan çiple hayvanlar izlenerek daha fazla kontrol edilebilir.

*Toplumun bilinçlendirilmesi için çeşitli yer ve zamanlarda seminerler, bakıcılık eğitimleri verilmeli ve hayvanlara takılan çiplerin doğru ve etkili kullanılması için altyapı oluşturulmalı.

*Okullarda çocukların ve gençlerin hayvan sahiplenme ile ilgili bilinçlendirilmesi için konferans, tiyatro, tanıtım ve organizasyonlar düzenlenmeli.

*Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müfredat ve protokol oluşturulmalı, insanlara hayvan sevgisi, bakımı ve yetiştirilmesi öğretilmeli.

İKİ AYRI BASKINLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ankara’da son olarak Keçiören’deki bir binanın bodrumunda 77 köpek ve 6 kedinin ticari amaçla kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda beslendiği ortaya çıkmıştı. Ses çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen ve kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulan hayvanlar Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edilmişti. Mamak’ta bir petshopa yapılan baskında da, havasız ve kötü koşullarda, derme çatma kafeslerde tutulan 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el konulmuştu.