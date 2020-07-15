Şehitlikte anma töreni

Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği, anma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenerek bakımı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde okunan mevlidin ardından kurduğu stant ve çadırlarda vatandaşlara 2 bin 500 adet lokma ikramında bulundu.
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