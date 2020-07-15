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Ankara Haberleri: Şehitlikte anma töreni

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Şehitlikte anma töreni

Hürriyet Haber
15.07.2020 - 23:10 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda şehit ailesinin katıldığı anma töreninde 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

Hürriyet Haber

Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği, anma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenerek bakımı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde okunan mevlidin ardından kurduğu stant ve çadırlarda vatandaşlara 2 bin 500 adet lokma ikramında bulundu.

Şehitlikte anma töreni

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehitlikte anma töreni hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehitlikte anma töreni haberi güncellenecektir.

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