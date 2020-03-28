Şehirlerarası yolculuğa izin şartı

Ankara’da dün gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nda, Başkent’te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar ve bundan sonra alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Pandemi Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Şehirler arası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelge doğrultusunda alınan yeni kararlar açıklandı. Karar doğrultusunda şehir dışına çıkacak vatandaşların il ve ilçe kurullarına başvurarak seyahat belgesi alması gerektiğini bildirildi. Bu iznin kapsamına tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların alındığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca tedbirler kapsamında diğer illerden Ankara’ya gelecek yolcuların kontrol noktalarında sağlık taramaları yapılacağı ve koronavirüs belirtisi taşıyan kişilerin 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu. Ankara Valiliği tarafından alınan kararlar özetle şöyle:

ZORUNLU OLMAYANA İZİN YOK

“Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28 Mart (dün) saat 17.00’den itibaren ilimizde Valiliğimizin izni ile yapılabilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar; talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde ‘Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi’ düzenlenecektir.

SAĞLIK KONTROLÜYLE ŞEHRE GİRİŞ

İlimize gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

OTOBÜSLER SADECE OTOGARDA DURACAK

Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergâhlarında ancak ilimiz otogarlarında duracak ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaktır. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacaktır. Otobüslerin güzergahlarında mola yerleri, hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.”

KORSAN TAŞIMACILIĞA DİKKAT!



İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nda ‘şehirler arası yolcu taşımacılığı’ ile ilgili alınan kararlara AŞTİ’deki otobüs işletmecileri ve çalışanlar da destek verdi. Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır, “Bu hastalığın daha fazla yayılmadan sonlanması için hükümetin, Bilim Kurulu’nun, yetkililerin aldığı kararları destekliyoruz” dedi. Özbakır yaşanan süreçte esnafın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı yaparak şunları söyledi: “Okullarda eğitime ara verildiği gün ve onu takip eden birkaç gün, normalde bin civarı olan sefer sayımız bin 300’lere kadar çıkmıştı. Sonra binin altına düştü. ‘Yüzde 50 uygulaması’yla da 600’lere düşmüştü. Alınan bu kararla AŞTİ esnafı, yazıhanelerini kapatacak artık. Büyükşehir Belediyesi’nden salgınla beraber bu uygulama bitene kadar bu süre içinde esnaftan kira almamasını, ertelemesini istiyoruz. Diğer yandan emniyet güçlerimizin korsan taşımacılığa karşı aldığı tedbirleri de artırmasını istiyoruz. Zaten kontrol noktaları oluşturulmuş durumda ama biz uyarımızı yapalım. Bu dönemde korsan taşımacılık artabilir. Çünkü korsanlar durmayacaktır. Korsanla mücadelede, vatandaşlarımızın da hem kendi hem de başkalarının sağlığı için dikkat etmeleri gerekiyor.”

ATEŞ ÖLÇERLE KONTROL







Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinin giriş ve çıkışlarına kurulan trafik kontrol noktalarında, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılmaya başlandı. Gölbaşı’ndaki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev aldı. Durdurulan araçlarda, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu. Ayrıca, vatandaşlara uyarılarda bulunularak almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıldı. DHA

AŞTİ’de dün, Valilik kararının uygulanacağı saate kadar yoğunluk devam etti. Yolculuk için AŞTİ’ye gelen ya da peronlarda otobüs kalkış saatini bekleyen vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem aldıkları gözlendi.



Vali Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ABB Başkanı Mansur Yavaş, üniversite rektörleri, kolluk birimleri, yerel yönetim temsilcileri, meslek odaları ve İl İdare şube başkanları katıldı.